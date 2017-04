Una mestressa digital per al teu pis turístic a Airbnb

Ser propietari d'un pis turístic sempre és un negoci, però no en tots els casos es converteix en una feina a temps complet. Des del 2014 Hostmaker, start-up britànica amb oficines a Barcelona, ofereix als amfitrions amb poc temps una eina per alliberar-los de la gestió dels seus habitatges. La plataforma s’encarrega de tots els aspectes de la reserva, des de rebre els hostes a través d’una recepció oberta 24 hores fins a la neteja i al manteniment dels espais. El ganxo per a molts propietaris, però, també és la possibilitat d’obtenir la màxima rendibilitat del seu lloguer. Hostmaker treballa amb algoritmes de preu dinàmics, que canvien les ofertes en funció de factors externs com ara el temps, l’ocupació de pisos similars i hotels de la zona o esdeveniments importants a la ciutat. L’empresa té la seu a Londres, però ja opera a Roma, París i Barcelona, on pretén triplicar a finals d’any els 100 habitatges que gestiona ara.

Actualment, la plataforma només treballa a Barcelona amb habitatges que tinguin una llicència de pis turístic i no inclou els lloguers d’habitacions, només els d’apartaments sencers. Tot i així, el seu fundador, Nakul Sharma, no creu que la normativa barcelonina es converteixi en un fre per al seu creixement. “A la ciutat hi ha uns 10.000 pisos turístics i només en tenim 100, hi ha molt de marge per créixer. A més, volem expandir-nos a zones fora del centre i obrir el servei de manera estratègica en altres ciutats durant l’estiu”, explica. La promesa que fa Hostmaker per captar més propietaris és que guanyaran un 50% més amb el seu habitatge turístic si contracten un gestor professional. De fet, la plataforma assegura que els seus habitatges tenen un 25% més d’ocupació que la mitjana de pisos a Airbnb.

La companyia ja ha recaptat més de 9 milions d’euros en inversió per tirar endavant el projecte i l’any passat va facturar prop de dos milions, amb l’objectiu de multiplicar per quatre els seus ingressos el 2017. El model de negoci es basa en el fet de cobrar el 20% sobre cada reserva que aconsegueixen per a l’amfitrió. Hostmaker compta amb un equip d’unes 30 persones a Barcelona que es duplicarà a finals d’any. La plantilla total de l’empresa, entre les seves quatre seus, supera els 150 treballadors.