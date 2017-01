Els grans d’internet es barallen per manar a casa teva

Aquesta vegada sembla que va de debò: la llar per fi va camí de ser domotitzada després de més d’una dècada de promeses incomplertes. Va ser Cisco, a principis de segle, qui va apostar fort per l’automatització i el control remot de totes les funcions de les cases, però ho va fer en una època en què ni el wifi, ni els smartphones ni la telefonia 4G existien. La seva proposta en aquells anys consistia en cases amb parets buides, totalment cablejades i controlades des d’un panell inserit a la paret. Aquella visió avui sens dubte ens produeix estupor i una mica de riure. Avui no només tenim wifi, telèfons, tauletes i alta connectivitat mòbil; també podem gaudir d’assistents de veu, que ens estalvien fins i tot haver de prémer botons sobre pantalles tàctils. Així ho ha entès Amazon, que ha sigut declarada l’empresa triomfadora en la passada fira CES de Las Vegas gràcies al seu assistent de veu Alexa. Hi ha dues coses sorprenents en aquest triomf. Una és que Amazon mai assisteix a aquesta fira en qualitat d’expositor i la segona és que Alexa és un programari, i el que s’exhibeix en el CES són aparells de maquinari.

Però precisament l’èxit d’Alexa, i d’Amazon de passada, ha sigut saber relacionar-se amb múltiples fabricants per estar present en els seus aparells. Alexa és un programa obert a tercers que vulguin que els seus dispositius puguin ser controlats mitjançant la veu humana, i l’èxit està sent fulgurant. Els fabricants Ford i Hyundai l’han integrat en els seus projectes de cotxes autònoms i també estarà present en l’últim model de telèfon mòbil del fabricant xinès Huawei.

Però la veritable fita d’Alexa és haver-se colat en els electrodomèstics del fabricant Whirlpool -la qual cosa implica des de purificadors d’aire fins a neveres i rentadores-, en les bombetes intel·ligents Hue, de Philips, o en els termòstats Nest -curiosament propietat de Google-, entre molts altres electrodomèstics. Des d’aquest assistent es poden remenar nombroses funcions, especialment mitjançant el dispositiu Echo, un con amb forma d’altaveu sense fil del qual Amazon ja ha venut set milions d’unitats, i que és capaç de captar les nostres ordres de veu i convertir-les en codi informàtic per dirigir-se als diferents aparells de la casa.

La idea és que, amb el temps, des d’Echo puguem encendre la calefacció, apujar i abaixar persianes, encendre i apagar llums o el televisor, etc., però també que serveixi per ordenar la compra de la setmana o el mes a Amazon, així com per adquirir llibres, pel·lícules i molts articlesmés. Aquí Echo s’ha mostrat fins i tot massa eficient: fa uns dies una nena va ordenar a Alexa que comprés una casa de nines sense que els pares fossin a casa; diversos programes se’n van fer ressò i en un el presentador va pronunciar la mateixa frase que la nena, automàticament els dispositius Echo de centenars de teleespectadors van recollir l’ordre i van comprar l’article en els seus comptes d’Amazon. Més enllà de l’anècdota, aquest fet demostra el gran potencial que tenen els assistents de veu de cara al futur. Amazon no és, però, l’única gran empresa que vol controlar casa nostra.

Google també ha llançat un aparell similar a Echo que funciona amb Google Assistant -una actualització de Google Now amb assistent de veu inclòs, anomenat Ok Google- i es diu Google Home. Recull la informació personal de l’usuari i la gestiona per oferir resultats útils, respondre preguntes sobre el temps, la planificació de viatges o executar ordres de compra a comerços que tinguin botiga a la xarxa. A més, Google Home també està obert a les aplicacions de possibles fabricants que vulguin centralitzar-hi les ordres de control remot dels seus electrodomèstics i altres aparells de la llar. De moment només està disponible als EUA, amb unes vendes discretes des que va ser presentat a l’octubre, i molt aviat saltarà al Regne Unit per després fer el pas a la resta d’Europa.

Finalment, Apple també ha fet una aposta amb el sistema operatiu HomeKit, que no està pensat per al consumidor final sinó perquè l’incorporin els fabricants en els seus productes per a la llar, de manera que puguin ser controlats amb l’assistent de veu Siri de qualsevol iPhone o Apple Watch. HomeKit va ser llançat fa un any, però per ara hi ha pocs aparells que l’hagin adoptat. Alguns es van presentar al CES sense despertar excessiu entusiasme i la solució d’Apple, segons els analistes, resisteix malament les comparacions amb l’Alexa d’Amazon. Però donada la capacitat del fabricant de l’iPhone per arribar a acords amb grans fabricants, no seria d’estranyar que en el futur fos present en bombetes, termòstats, humidificadors, persianes, portes de garatge, càmeres i sensors de seguretat, etc. El que queda clar és que si els grans de l’era digital aposten per la llar és perquè hi ha una mina per explotar a les nostres cases i cap està disposat a quedar-se enrere en una carrera que tot just s’acaba d’iniciar.