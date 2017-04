Una gran enciclopèdia per desxifrar el que vol el client sense gluten

El consumidor celíac ja no fa nosa. Cada vegada és més habitual que les marques intentin apropar-se a l’1% de la població que conviu amb l’al·lèrgia al gluten. El fundador de l’aplicació Celicity, José Luis Rodríguez, ja es va ensumar aquesta tendència fa quatre anys i la va transformar en una empresa a mitjans del 2014. El projecte va començar com una prova pilot per geolocalitzar comerços i restaurants amb oferta sense gluten. El model es basava en el concepte de crowdsourcing, que utilitzen plataformes com la Wikipedia, en què els mateixos usuaris eixamplen la base de dades de l’aplicació. Aleshores per Celicity hi rondaven uns 250 usuaris, era una espècie de TripAdvisor per a celíacs i l’empresa no tenia un model de negoci clar.

La companyia, que fa els seus primers passos a la incubadora de Barcelona Activa, va agafar empenta gràcies a la Fundació Ship2B. “Vam aconseguir una primera inversió d’uns 25.000 euros del programa BStartup del Sabadell per aguantar les operacions i millorar l’apli”, explica Rodríguez. Aquesta injecció financera també els va permetre prémer l’accelerador i crear continguts propis per captar una comunitat cada vegada més gran. Actualment, Celicity té més de 30.000 usuaris registrats i més de 3.000 comerços i restaurants adscrits a la plataforma, on els celíacs poden deixar comentaris i valoracions. “La resta de recomanadors no tenen en compte l’experiència sense gluten, i aquí els usuaris hi troben un espai per compartir informació”, explica l’emprenedor.

De fet, el valor més preuat d’aquesta start-up és la informació que acumula sobre els gustos, els hàbits i les preferències dels celíacs -a escala estatal-, un segment que ja desperta l’interès de les principals empreses del sector de l’alimentació. Segons Rodríguez, el consumidor al·lèrgic al gluten paga de mitjana tres vegades més que la resta per omplir el cistell de la compra. És per això que Celicity ha ampliat el seu model de negoci col·laborant amb marques de productes sense gluten que es volen promocionar entre la seva comunitat de celíacs. El primer pas ha arribat a través d’un model de caixes de subscripció que l’empresa va estrenar al juliol i ha batejat com a BoxFree. Permet rebre una selecció sorpresa de productes sense gluten a canvi d’un pagament de 12,90 euros al mes. Amb aquest servei, la companyia ven els productes un 10% més barats i aconsegueix un petit marge per finançar el seu funcionament. De moment, la velocitat del 30% a la qual creix aquest mercat fa que Rodríguez sigui optimista.

Segons explica l’emprenedor, Espanya és el tercer país del món, després dels Estats Units i el Brasil, que llança al mercat més productes sense gluten. Tot i això, la majoria de cadenes de distribució tenen una oferta reduïda de productes sense gluten, en comparació amb la quantitat de marques disponibles al mercat. “Hi ha un petit monopoli de dues o tres empreses i molts productes importats o locals que no arriben mai als prestatges”, assegura.

En aquest sentit, Celicity apunta a una altra branca de negoci que mira més enllà. La companyia utilitza el big data que extreu de les opinions i enquestes als seus usuaris per compartir aquest coneixement amb la indústria. Fins ara l’empresa ja ha fet projectes per a marques reconegudes, entre les quals hi ha un fabricant cerveser, per a les quals elabora estudis de mercat i a les quals orienta sobre com adreçar-se al públic celíac. “Són consumidors maltractats alimentàriament, però molt valuosos, perquè en molts casos arrosseguen més usuaris a consumir els mateixos productes que ells”, explica Rodríguez.

A principis d’any, Celicity va aconseguir aixecar una inversió de 350.000 euros per consolidar el seu negoci a Espanya i fer créixer la comunitat d’usuaris més enllà de l’Estat de cara a finals d’any. En aquesta ronda hi van participar la gestora de patrimoni familiar Domasa Inversiones i diversos business angels madrilenys i barcelonins, com Argon Financial, Dekun Solutions i Miguel Eguizábal. Per això també preveu tancar una altra injecció de capital, de 400.000 euros, després de l’estiu. L’empresa va tancar el 2016 amb una facturació d’uns 10.000 euros i espera acabar aquest any fregant els 250.000 euros i amb una comunitat de més de 150.000 usuaris. La demanda hi serà. Segons el departament de Salut, 9 de cada 10 celíacs catalans no estan diagnosticats.