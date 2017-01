El ‘Wallapop solidari’ desgrava a la declaració de la renda

Els regals de Nadal que no agraden tenen un destí cada vegada més comú: les aplicacions per vendre objectes de segona mà. Aquesta vegada, però, desfer-se del llibre que no llegiràs mai també té un vessant solidari. L’empresa Wongowin és un mercat digital on els usuaris poden vendre i comprar els objectes que ja no fan servir. Què el diferencia de Wallapop o SegundaMano.es? Aquesta aplicació permet que el venedor triï quin percentatge del que guanyarà -a partir d’un 10%- vol destinar a projectes socials d’ONGs i fundacions. El comprador paga aquest import a través de Paypal amb la mateixa aplicació i la resta dels diners pactats es paguen quan totes dues parts es troben. Aquesta aportació pot desgravar fins a un 75% -per a persones físiques- amb un màxim de 150 euros, i un 40% per a les empreses. Després, les ONG fan arribar als usuaris l’informe que justifica la donació. De moment, l’empresa col·labora amb unes 40 organitzacions, com ara Proactiva Open Arms o Sonrisas de Bombay, i treballa per ampliar aquesta xarxa constantment. Per a elles, rebre les donacions no té cap cost, però al final de l’any Wongowin es queda una comissió inferior a un 11% per poder costejar el manteniment de la plataforma i la inversió en màrqueting.

El responsable d’aquesta idea és el català Miquel Mascort, que després de més d’una dècada treballant a la banca va decidir fer un gir a la seva carrera. “Quan vaig deixar el banc ja no es donaven crèdits ni s’engegaven projectes. Volia crear valor i fer el que m’agrada”, explica l’emprenedor. Wongowin va arrencar aquest passat setembre i ja compta amb 15.000 usuaris actius i un catàleg de més de 45.000 objectes a la venda. L’empresa s’ha autofinançat, però també ha comptat amb les aportacions de business angels privats i d’inversors com la fundació i acceleradora de projectes socials Ship2B. Mascort prefereix no compartir detalls econòmics sobre el projecte, però confia en la seva escalabilitat. “Si fos una eina global, estaríem parlant d’un impacte molt gros”, exclama. De fet, destaca que l’aplicació també té un vessant ambiental, ja que contribueix a allargar el cicle de vida dels productes i reduir les emissions. Aquest any, el seu objectiu és continuar desenvolupant l’aplicació i posar en marxa una gran campanya publicitària als mitjans de comunicació. A més, Wongowin ja mira a l’exterior. L’empresa vol portar la segona mà solidària als mercats del nord d’Europa, on tant la compravenda d’objectes com la solidaritat tenen una llarga tradició entre els ciutadans.