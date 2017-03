Snapchat: èxit a la borsa, llàgrimes a la xarxa

Snapchat, l’aplicació reina de la missatgeria efímera via mòbil -la que ens permet enviar a un contacte un vídeo o una foto que durarà només un temps limitat a la pantalla del seu mòbil i al seu disc dur- ha tingut aquesta setmana una espectacular sortida a borsa. Si inicialment en els documents presentats davant la SEC -el supervisor de la borsa dels EUA- oferia una valoració pròxima als 25.000 milions de dòlars (24.000 milions d’euros), l’empresa finalment ha captat prop de 30.000 milions de finançament.

Ha superat així alguns pronòstics pessimistes de les últimes setmanes, com el del Financial Times, que assegurava a mitjans de febrer que no aconseguiria anar més enllà dels 22.000 milions de dòlars. És la millor sortida a borsa d’una start-up, superant de molt els 16.000 milions captats per Facebook i, per descomptat, els 1.600 milions recol·lectats per Twitter. El primer dia les accions, que es van fixar inicialment a 17 dòlars, van acabar la jornada a 24, i fins i tot van arribar a fregar en algun moment els 25.

No obstant això, aquesta sortida tan espectacular casa malament amb una companyia que, malgrat el creixement dels últims tres anys i el seu enorme potencial, se situa molt lluny dels seus competidors més directes, com Facebook, WhatsApp, Instagram, Google o fins i tot Twitter. A més, el 2016 va perdre 515 milions de dòlars i els seus fundadors, Evan Spiegel i Bobby Murphy, ja han anunciat que les pèrdues podrien seguir en el futur.

En aquest sentit, alguns analistes van intentar interpretar l’error de mesura del Financial Times en les seves prediccions sobre la base que existia un important moviment especulatiu al voltant de la sortida que aviat podria desinflar-se, tal com els va passar a Facebook i Twitter en el seu moment. Aquesta inflació inicial del valor d’una empresa és el que es coneix com a first day pop.

Brian Weiser, analista del Pivotal Research Group LLC entrevistat per Bloomberg, va assegurar aquesta setmana que la valoració de Snapchat resulta excessiva, però que respon a la demanda dels inversors d’un nou valor tecnològic amb mercat global en el parquet, cosa que no passava des que fa tres anys va sortir Twitter. La veritat és que en els últims temps, amb l’ombra d’una bombolla planant sobre Silicon Valley, gairebé no hi ha hagut moviment financer en el sector puntcom i, en aquest sentit, Snapchat podria haver recollit tota la fam dels inversors.

Tant si en la sortida de Snapchat hi ha sobrevaloració -i la punxada subsegüent- com si no, a partir d’aquest moment l’aplicació s’enfronta a l’hora de la veritat i no podrà seguir mantenint el rumb erràtic dels últims temps, en què les pèrdues han anat augmentant tot i l’increment d’usuaris. L’última aposta ha sigut la venda d’unes ulleres amb dues càmeres capaces de fer fotos i enviar-les als contactes. De moment no sembla que hagin tingut gaire èxit.

Però el problema de l’aplicació no és només la falta de model de negoci, sinó també que Mark Zuckerberg la veu com una amenaça per al seu imperi i està entestat a fer servir totes les armes a la seva disposició per fer-la fora del mercat. Per a l’amo de Facebook, WhatsApp i Instagram, Snapchat podria representar un problema molt seriós si aconseguís consolidar-se, ja que hi ha tota una generació joves millennials que mostren molta més inclinació per la missatgeria efímera que per les xarxes socials convencionals.

El 2013, quan Snapchat no era més que un producte d’èxit incipient, Zuckerberg ja va intentar comprar-la per 3.000 milions de dòlars, però els seus fundadors s’hi van negar. Posteriorment, a mesura que el nombre d’usuaris ha anat creixent -i tot i que sempre s’ha mantingut molt per sota dels de Facebook-, Zuckerberg ha desenvolupat nombroses funcions, tant a Facebook com a WhatsApp i Instagram, molt similars a les que han fet popular Snapchat. L’últim moviment contra l’aplicació ha sigut la creació a WhatsApp de la funció Estats, que permet compartir amb els contactes fotos i vídeos que duren 24 hores al disc dur.

Potser la funció d’Estats tindrà èxit atesa la difusió de WhatsApp entre els usuaris, però no serà la primera victòria de Zuckerberg davant de Snapchat. A Instagram ja va llançar una aplicació de vídeo anomenada Històries, molt semblant i que ha tingut una enorme acceptació entre els usuaris, molts dels quals ho són també de Snapchat. El resultat ha sigut que han preferit passar més estona a Instagram que en el seu competidor. Així, Snapchat ha perdut en els últims mesos el 40% de les visualitzacions.

És la història fosca darrere de la purpurina del parquet borsari, les llàgrimes amagades sota el maquillatge d’emprenedors reeixits com Spiegel i Murphy, que algun dia podrien arribar a lamentar no haver acceptat l’oferta que els va fer Zuckerberg el 2013. Per a Snapchat, el suport financer que acaba de rebre és vital, però si no troba la seva viabilitat econòmica no hi haurà prou diners al món per aturar la ira del patró de Facebook.