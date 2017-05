Nokia: la telefonia ‘made in UE’ ataca de nou

Ni morta ni zombi. Nokia ha destinat els últims anys, des que va vendre -en una operació qualificada per molts analistes com a humiliant- la seva divisió de mòbils a Microsoft, a planificar el seu retorn a la primera línia del sector empresarial tecnològic. Aquella operació tortuosa, que va començar amb un acord de col·laboració el 2011 i va acabar amb la venda per 5.000 milions d’euros el 2014, va simbolitzar l’abdicació de la seva corona de reina de la telefonia mòbil de l’era pre-iPhone i el reconeixement que havia sigut totalment derrotada el 2008 pel nou món del telèfon d’Apple i les pantalles tàctils.

Després de la venda semblava que Nokia, que havia sigut el gran vaixell insígnia europeu de l’era digital, seria desterrada al gèlid desert blanc de l’estepa finlandesa i oblidada per Europa i la resta del món. Però l’empresa mai no va acceptar perdre la seva condició de fabricant de mòbils d’avantguarda. Es va replegar sobre el negoci de les xarxes de telecomunicacions -que sempre va ser una part significativa de la seva activitat- i el 2015 va comprar Alcatel per reforçar-lo.

D’altra banda, el 2016 la companyia finlandesa va anunciar que venia el seu servei de mapes per a telefonia mòbil Here a un consorci format per Audi, Mercedes i BMW per 3.000 milions d’euros. Aquests fabricants feia temps que els utilitzaven en cotxes connectats i per a la informació de la conducció en temps real.

Ara bé, en els acords amb Microsoft es va reservar el dret de seguir produint telèfons sota la seva pròpia marca a partir del 2016. Probablement Microsoft va acceptar aquesta clàusula perquè semblava un somni quixotesc que Nokia tornés a un mercat en el qual havia sigut totalment superada. Però el cert és que, finalment, al Mobile World Congress 2017 de Barcelona, Nokia va anunciar que tornava a la fabricació de mòbils amb tres nous models de smartphones de gamma baixa i mitjana i una reedició del seu llegendari mòbil clàssic Nokia 3310, el conegut com a mòbil indestructible.

Els nous models de smartphone són el Nokia 3, el Nokia 5 i el Nokia 6, que ja ha demostrat el seu èxit en el mercat xinès gràcies al seu preu competitiu. El Nokia 3 és el telèfon intel·ligent de gamma baixa més assequible de Nokia. Es tracta d’un terminal amb una pantalla de 5 polzades en alta definició, un processador MediaTek MT6737 acompanyat de 2 gigabytes de memòria RAM i 16 gigabytes d’emmagatzematge ampliables, així com una bateria de 2.650 mil·liamperes. El seu sistema operatiu és l’Android 7.0 Nougat, i el seu preu puja a 139 euros.

El Nokia 5 presenta una pantalla de 5,2 polzades en alta definició, un processador Snapdragon 430, juntament amb 2 gigabytes de memòria RAM i 16 gigabytes d’emmagatzematge ampliables. El sistema operatiu és l’Android 7.0 Nougat i porta una bateria de 3.000 mil·liamperes. El preu és de 189 euros. Pel que fa al Nokia 6, es tracta d’un smartphone de mida gran que ja ha triomfat a la Xina i que es llançarà al mercat internacional segurament a principis d’estiu a un preu de 229 euros.

Té una pantalla de 5,5 polzades d’alta definició i un processador Qualcomm Snapdragon 430 amb una memòria RAM de 4 gigabytes. A més, presenta dues càmeres de 16 i 8 megapíxels i un lector d’empremtes dactilars. Finalment, del renovat Nokia 3310, que va ser llançat a Espanya dimecres passat, se n’ha redissenyat la carcassa però conserva l’essència d’un mòbil amb teclat i sense accés a internet per un preu de 50 euros.

Però potser el més interessant són els rumors -pràcticament confirmats després que se n’hagin filtrat aquests dies algunes fotos- sobre la pròxima presentació d’un Nokia 9, el primer smartpohne de gamma alta d’aquesta nova etapa, capaç de competir amb les primeres espases del sector, bàsicament Apple i Samsung. Seria un mòbil amb pantalla tàctil de 5,27 polzades i una pantalla OLED d’alta definició, així com un processador Qualcomm Snapdragon 835 acompanyat de 4 gigabytes de memòria RAM i 64 o 128 gigabytes d’emmagatzematge.

També portaria una doble càmera fotogràfica, un lector d’empremtes dactilars i un altre de l’iris. De moment es desconeix si el seu preu estaria en el tram baix, per guanyar-se les butxaques menys poderoses, o en l’alt, per competir pels usuaris més sofisticats i caçadors de tendències. No obstant això, si és cert que existeix, es confirmaria que Nokia reprèn per fi la lluita pel lideratge en la fabricació de maquinari.

Addicionalment, i després de dècades d’investigació, el fabricant finlandès acumula un important fons de patents per les quals ha mantingut nombrosos litigis amb les principals empreses del sector. Mentre Samsung, des del primer moment, es va comprometre a pagar la llicència per l’ús de patents de Nokia en els seus smartphones, Apple s’hi va negar i va preferir afrontar un bon nombre de plets en diversos països d’arreu el món.

Però aquesta setmana s’ha sabut que les dues empreses han arribat a un acord d’abast mundial pel qual Apple pagarà per utilitzar patents de Nokia en l’iPhone i, a més, utilitzarà els seus sistemes de xarxes en compensació. Potser el retorn dels finlandesos acabarà sent només un intent -al capdavall el mercat és qui ho ha de decidir-, però no es pot negar que de moment tenen el vent de cara.