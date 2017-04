Mark Zuckerberg vol portar-nos a viure a Second Life

Si alguna cosa no es pot negar de Mark Zuckerberg és que entén la societat digital millor que la majoria de nosaltres. D’aquí els seus grans èxits tant en la creació de Facebook com en la compra de WhatsApp i Instagram. I és per això que potser haurien de produir-nos certa esgarrifança les seves declaracions del passat 18 d’abril a l’esdeveniment per a desenvolupadors Facebook F8, que va tenir lloc a San José, Califòrnia.

Zuckerberg va vaticinar que d’aquí deu anys els mòbils hauran deixat d’existir i les persones estarem directament connectades a la xarxa, que ens manarà informació puntual als nostres ulls i al nostre cervell. L’amo de Facebook no va aclarir si aquesta connexió es produiria mitjançant implants o amb un tercer dispositiu alternatiu, però tot indica que la segona opció és la preferida de Zuck.

Cal no oblidar que Facebook va comprar el març del 2014 la companyia de realitat virtual Oculus VR, responsable de la creació del dispositiu Oculus Rift, una mena d’ulleres fosques i semblants a les que porten els esquiadors d’alta muntanya per protegir-se de les branques dels arbres. Aparentment aquestes ulleres només tapen els ulls, però la seva cara interior és una pantalla que ofereix imatges i dades en tres dimensions, com si en posar-nos-les accedíssim a un món alternatiu que es desenvolupa a internet.

Palmer Luckey, un emprenedor i visionari de la realitat virtual, amb el finançament aconseguit mitjançant crowdfunding, les va concebre, dissenyar i desenvolupar, i els resultats van cridar l’atenció de Zuckerberg, que no va trigar a oferir 2.000 milions de dòlars per l’invent. En aquell moment es va especular molt sobre si l’objectiu era afegir a Facebook una plataforma de videojocs.

Però durant l’F8 va quedar clar que la xarxa social tenia des del primer moment una intenció molt clara amb aquella compra, que anava més enllà de l’oci. Ja en l’esdeveniment de l’any passat, els seus responsables van revelar que les ulleres Oculus Rift serien la porta d’entrada a Facebook Spaces, un nou espai aleshores en creació dins de Facebook que es desenvoluparia en el camp de la realitat virtual.

Aquest any han confirmat que Facebook Spaces ja està en obert per a qui el vulgui fer servir i han ofert una petita demostració del que serà: consistirà en un món molt similar al que fa quinze anys es va desenvolupar mitjançant els anomenats jocs de rol multijugador massiu en línia (MMOG en les seves sigles en anglès), dels quals Second Life va ser el principal exponent, on es recreava, en la pantalla de l’ordinador o el televisor, una mena de món virtual -encara que en dues dimensions- que a més estava interconnectat amb altres jugadors, que veien a la seva pantalla la mateixa realitat.

En els MMOG els jugadors compartien un mateix entorn, però cada un tenia un rol que s’expressava amb un avatar, una figura gràfica amb una missió concreta en el joc i que s’oposava a la resta. Second Life, que va ser fundada el 2003, és una plataforma que es va inspirar en el sector dels MMOG però que es va adaptar per captar l’atenció de la majoria d’internautes. Tot d’una, molta gent va descobrir que es podia viure una mena de segona realitat recreada al detall i a la qual s’entrava a través de la xarxa.

No obstan això, la seva dificultat perquè l’usuari mitjà pogués programar l’avatar va propiciar la decadència i abandonament de la plataforma, alhora que apareixia Facebook, menys fascinant però més prosaica, ja que almenys permetia enviar missatges als contactes i compartir informació i fotografies, cosa que a Second Life era summament difícil de fer. Al final, i tot i que segueix existint, gairebé ningú ronda per aquesta plataforma.

Però en deu anys els avenços tecnològics en matèria digital han sigut gegantins, tant pel que fa a l’ample de banda com a la connectivitat i la interacció amb els dispositius -de la qual Oculus Ritf és una bona prova- i potser ara Facebook aconsegueix amb Spaces el que Second Life no va aconseguir. Si fem cas dels pronòstics de Zuckerberg, d’aquí deu anys tots estarem immersos en un món híbrid -barreja de real i virtual- pel qual ens mourem amb unes ulleres en comptes del mòbil.

La intenció de Facebook, que ja permet descarregar Facebook Spaces des de la botiga d’aplicacions per a Oculus Rift, és convertir-se en aquest món, de manera que seguim passant la major part del nostre temps en la seva plataforma, compartint les nostres notícies, fotos i vídeos i mantenint converses amb els nostres contactes. De moment, la xarxa social ja construeix el nostre avatar mitjançant les fotos que hi tenim penjades. Sempre que disposem d’unes Oculus Rift, podrem interactuar amb els avatars dels nostres contactes i parlar directament amb ells en lloc de fer-ho mitjançant l’escriptura.

Qui sap si en aquest futur que imagina Zuckerberg quedarem per sopar amb un munt d’amics des de la nostra solitària sala d’estar i menjarem tots junts teca virtual mentre veiem publicitat a les Oculus Rift i xerrem. I, finalment, pagarem a través de Facebook Payments amb diners reals a l’amo de la plataforma-restaurant on ens hem reunit. No seria cap novetat, ja que això ja que es podia fer a Second Life fa deu anys. Ara, però, l’amo serà el senyor Zuckerberg.