Lliurar paquets a domicili després de la feina per competir amb Amazon

Una de les notícies més curioses de la setmana passada va ser l’anunci del director d’operacions de comerç electrònic de Walmart, Marc Lore, en què assegurava que la cadena nord-americana demanarà als seus empleats que, de tornada a casa i després de la seva jornada de treball, lliurin els paquets que els usuaris han comprat al portal web de la companyia. Si ens cenyim a la trajectòria de Walmart en matèria laboral, podem pensar que es tracta d’una extravagància més en el llarg historial de l’empresa pel que fa a agressivitat comercial, sous precaris i explotació del seu personal. No obstant això, el professor titular del departament d’operacions, innovació i data sciences d’Esade Jaume Hugas Sabater, un dels grans experts de l’Estat en comerç electrònic, té una opinió ben diferent de les intencions de la cadena.

Per a Hugas, es tracta d’una jugada molt bona que demostra la importància vital que té la logística en el comerç digital, “ja que és un els factors que menys es tendeixen a controlar i que més poden alterar el preu del producte i, per tant, incidir en la pèrdua de competitivitat d’un negoci”. Així doncs, l’anunci demostra que la cadena es pren molt seriosament el seu futur com a principal competidor d’Amazon pel client digital als Estats Units i Anglaterra, on ja se situa en segon lloc. “Fa uns anys que Walmart s’ha adonat que el seu gran competidor no són les cadenes de supermercats sinó Amazon, que ja li està menjant part del mercat, i s’ha posat mans a l’obra per canviar radicalment el seu model de negoci”, diu aquest professor d’Esade, que dona la dada que la cadena s’ha venut en els últims anys 250 centres als EUA.

Amb els diners de les vendes, Walmart ha reorientat completament la seva inversió a la compra de portals de comerç electrònic per consolidar el seu paper en aquest camp. Sens dubte la compra més important va ser la que va fer el 2016, quan va pagar prop de 3.000 milions de dòlars per Jet.com i, a més, va absorbir el seu equip fundador, entre els quals hi havia Marc Lore, avui director d’operacions digitals de Walmart. “Lore i el seu equip són els ideòlegs de l’actual estratègia digital de Walmart -explica el professor Hugas-, i s’han adonat que el comerç electrònic a gran escala té tres pilars: la usabilitat de la pàgina web, la facilitat de pagament i l’optimització del lliurament”.

Són tres pilars que només Amazon té plenament desenvolupats, però és sobretot l’últim el que més se li resisteix, tot i que fa més de 17 anys que hi treballa i que compta amb la principal xarxa de centres de logística digital -anomenats fulfillment centers - del món. Per això ha provat la distribució de paqueteria amb drons, en els cotxes d’alguns clients i, últimament, amb punts de recepció coneguts com Amazon Go i Amazon Pickup, on és el client el que s’acosta a recollir els seus paquets. “El problema -aclareix Hugas-és sobretot d’escala, ja que passes d’un model de distribució en palets a grans centres, amb gran quantitat d’unitats totes idèntiques, a un altre on lliures directament al client, i només una unitat; això tecnològicament és difícil de resoldre, perquè a més d’un programari molt elaborat necessites un gran capital humà perquè distribueixi el producte al detall”.

En altres paraules, perquè un editor lliuri un palet amb 1.000 còpies d’un llibre a Amazon es necessita una sola furgoneta, però perquè Amazon lliuri aquestes còpies als seus clients poden necessitar-se fins a 1.000 furgonetes. Hugas afegeix que “aquest problema pots solucionar-lo com ha fet JD.com, el segon portal de comerç electrònic xinès després d’Alibaba, que té 3,2 milions de persones repartint al carrer, o pots buscar solucions més enginyoses, que és el que ha fet Walmart, que, per cert, ja n’aplica des d’abans una altra que consisteix a fer un descompte al client digital que ve a recollir el seu paquet”.

No obstant això, l’acadèmic matisa que Walmart també s’ha vist forçat a desenvolupar una xarxa de fulfillment centers que pugui competir amb la d’Amazon: “Ha aixecat deu centres de logística digital als Estats Units per valor de 160 milions de dòlars cada un, però probablement en necessitarà cinc o sis més si vol seguir batallant”. Hugas creu que, un cop establerta l’experiència d’usuari en les pàgines web i agilitzats els mètodes de pagament, “la guerra pel tron del comerç electrònic se situa en els últims quilòmetres que separen el centre de lliuraments de la casa del client”.

Referent a això, la idea de Walmart és força coherent si es té en compte que el 90% dels nord-americans viuen a menys de 16 quilòmetres d’una de les seves grans superfícies, de manera que els empleats poden cobrir perfectament el lliurament, que, a més, els serà remunerat. Metafòricament, podríem dir que la carrera de l’ e-commerce la guanyarà aquell que en els últims metres mostri a la photo finish el preu més baix per un mateix producte, i sembla que ara Walmart pot comptar amb un cert avantatge.