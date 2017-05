L’historial clínic del futur li dirà al metge què et passa

El Ramon té 31 anys i una migranya que ja fa uns dies que no se li’n va. Quan arriba a la consulta de l’hospital, després que el metge introdueixi aquests símptomes a l’ordinador, la màquina li recorda automàticament que fa uns anys ja havia patit dolors semblants i el seu anterior doctor li havia receptat un tractament que va funcionar. Un historial clínic més intel·ligent: això és el que promet el software d’Iomed, una start-up catalana que ha creat un programa que es basa en la intel·ligència artificial per estructurar i agilitzar les cerques dins el laberint de proves i resultats de l’historial clínic d’un pacient.

L’empresa ha desenvolupat una base de dades que recull més de 12 milions de termes mèdics que el programa no només pot reconèixer, sinó que és capaç d’interpretar. “Hem canviat la manera com es fa el tractament d’aquestes dades, no es tracta només d’introduir text, sinó peces d’informació que el programa pot estructurar i donar-los significat”, explica el cofundador i conseller delegat de la companyia, Javier de Oca. D’aquesta manera, es genera una interfície semblant al timeline d’una xarxa social, en la qual el doctor pot navegar dins els conceptes i accedir a la informació de manera més àgil.

A més, Iomed incorpora un assistent virtual batejat com a Gauss -és de la família dels coneguts com a chatbots - que és capaç de generar un resum ràpid de cada pacient abans de la visita. Així doncs, genera una conversa amb la qual el metge només ha de teclejar una paraula per demanar que el programa li proporcioni els tractaments, la gràfica d’una variable o els antecedents familiars del pacient. No és casualitat que dos dels tres socis fundadors de la companyia siguin metges. Segons De Oca, el format genèric que fan servir els hospitals avui en dia és poc interactiu i es limita a deixar que el metge introdueixi en una casella de text les dades del pacient, sense cap altre input del programa. Amb aquesta idea al cap, Iomed va néixer com a empresa el maig de l’any passat, encara que el projecte es gestava des de feia dos o tres anys.

El model de negoci d’Iomed confia en les llicències com la seva màquina de generar ingressos. No obstant, la companyia no s’orienta a vendre-les als mateixos hospitals, sinó que es dirigeix a les consultores -com ara Accenture o Deloitte- a les quals els centres contracten el seu paquet de programes de gestió administrativa. El pla de la companyia és integrar-se en aquesta oferta de serveis i programes, amb un preu al mes per cada llicència que, segons De Oca, serà econòmic dins el mercat.

Com en la majoria d’empreses digitals, però, Iomed té una altra pota de negoci a punt per desenvolupar. Les dades que el programa acumula també són valuoses de manera agregada i anònima per a altres agents de l’àmbit de la salut. “Per exemple, podríem oferir a una farmacèutica l’evolució dels pacients que segueixen el seu tractament versus el de la competència, perquè pugui analitzar les diferències”, explica De Oca. El conseller delegat també creu que aquest segment pot interessar als mateixos hospitals, centres de recerca o els governs que vulguin desenvolupar noves polítiques públiques de salut. Tot i així, aquesta branca no agafarà embranzida fins que el software s’instal·li en un entorn real i acumuli prou dades per donar conclusions fiables. Actualment la companyia ja té el prototip acabat i es prepara per començar a fer proves pilot amb hospitals catalans de renom.

Fins ara el finançament de l’empresa ha arribat a través d’amics, familiars i capital propi, però Iomed ha sigut capaç de reunir una primera inversió de 121.000 euros. En aquest impuls financer també hi ha contribuït el programa d’incubació per a joves empreses tecnològiques de l’Agència Espacial Europea, que els ha fet un lloc a les seves instal·lacions al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Castelldefels. D’altra banda, l’empresa també està sota el paraigua de l’IQS Tech Factory, el centre d’emprenedoria de la universitat barcelonina, que acull start-ups tecnològiques. Iomed encara no ha entrat en la fase de comercialització, que vol desplegar durant aquest any i el 2018, quan espera situar-se amb una facturació al voltant dels 300.000 euros. És per això que l’empresa busca finançament i espera tancar una nova ronda d’inversió amb business angels professionals i crèdits públics com els d’Enisa a finals d’any.