Emprendre a Palestina no és missió impossible

Aixecar una 'start-up' tecnològica en un país en conflicte no és una tasca impossible. Aquest és el missatge en què treballa des del 2004 l’ONG palestina Leaders, que s’ha convertit en un dels principals motors de la transformació digital a Cisjordània. L’organització compta amb un espai de 1.200 metres quadrats -batejat com a eZone- que ja és el primer hub tecnològic de la ciutat de Ramal·lah, on actualment hi ha establert el govern de l’Autoritat Nacional Palestina. És aquí on el 2013 va néixer la primera acceleradora de start-ups de Palestina, FastForward, que des d’aleshores ha ajudat a finançar fins a 18 iniciatives emprenedores.

El projecte va començar amb una vintena de sol·licitants i en la seva última edició ja n’ha reunit més de 300. “A Palestina hi ha un esperit emprenedor molt fort, però hi falten recursos, sobretot en educació”, comenta el director de l’entitat, Shadi Atshan. En aquest sentit, les start-ups reben 20.000 dòlars (18.700 euros) de finançament en metàl·lic i 20.000 més en serveis. A partir d’aquí, FastForward els facilita el contacte amb inversors i els dona suport durant el difícil camí cap al break even. Segons Atshan, almenys un 30% dels projectes que passen pel parc eZone -a través de l’acceleradora o acollits en les oficines que ofereixen- se n’acaben sortint. Un dels seus casos d’èxit és la tecnològica RedCrow, que ofereix solucions d’intel·ligència per a organitzacions del Pròxim Orient per detectar potencials amenaces. Van néixer fa un any i han aconseguit mig milió de dòlars en inversió, que els ha permès accedir a clients d’altres països de la regió.

Leaders és una organització no governamental i, per tant, el seu finançament prové de les donacions privades de més de 26 agències de cooperació econòmica internacionals -cap d’elles espanyola, puntualitza Atshan-. El pressupost dels últims anys, segons el seu director, s’ha situat entre els dos i els tres milions d’euros anuals. Tot i així, des de l’últim any l’entitat també treballa amb un fons de capital risc palestí d’onze milions de dòlars, des d’on atreu finançament per a les companyies que incuba. A més, també col·labora per teixir xarxes amb altres hubs emprenedors. És per això que Leaders va crear la Palestinian House in Silicon Valley -és a dir, la casa dels palestins a Silicon Valley-, un programa que envia nou start-ups palestines a la capital dels emprenedors perquè coneguin altres projectes i assisteixin a jornades de formació. “Volem afavorir aquestes connexions i per això convidem personalitats del sector perquè vinguin a Palestina”, explica Atshan. Aquest any també han arribat a un acord amb l’Ajuntament de París per començar un projecte semblant i els agradaria col·laborar amb Barcelona.

El conflicte amb Israel, però, és una limitació que també pateix l’ecosistema emprenedor palestí. “No tenim accés a la terra, als recursos naturals, ni podem comerciar amb l’exterior, o sigui que la tecnologia és on tenim una oportunitat per innovar”, explica Atshan. A més, recorda que l’estat israelià manté el control de les telecomunicacions i els impedeix l’accés a la tecnologia 3G i es conformen amb 2G. De fet, segons la Unió Internacional de Telecomunicacions, només 16 països del món encara funcionaven amb la xarxa 2G el 2015, entre els quals hi havia Cuba o Eritrea. D’altra banda, Atshan destaca que les restriccions de moviment que els imposa Israel també suposen un obstacle per als emprenedors. “Anar d’una banda a l’altra del país -per exemple, a la franja de Gaza- ens fa consumir molt de temps i això no és mai eficient per als negocis”, lamenta.

Segons Atshan, la regió del Pròxim Orient i el Nord de l’Àfrica (batejada amb l’acrònim MENA en anglès) té un potencial que les grans empreses tecnològiques encara no veuen. “Estem a prop d’Europa, tenim talent i els usuaris d’internet no paren de créixer”, explica el director. De fet, la zona ha vist néixer companyies com Careem, l’Uber del món àrab, o Souq.com, una plataforma de comerç electrònic que s’ha convertit en el primer unicorn -tecnològica valorada en 1.000 milions- de la regió. Atshan assegura que els inversors estrangers tenen cada cop més interès en Palestina, però que no se’n traurà el màxim potencial fins que el conflicte amb Israel s’acabi.