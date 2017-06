D’un viatge llampec a la Xina a imprimir guitarres en 3D per al Sónar

“En 30 dies vaig viatjar a la Xina, vaig comprar 100 impressores i vaig crear una empresa”. Així és com Marc Torras explica els inicis d’EntresD, la primera empresa de distribució d’impressores 3D a Espanya i Portugal. Després de viure a la Xina durant un temps, Torras va tornar l’any 2013 al gegant asiàtic, on va convèncer en un temps rècord uns fabricants per distribuir el seu producte. “Quan vaig arribar-hi, ja tenien sis empreses espanyoles interessades en el producte”, recorda Torras.

EntresD ofereix actualment tres models d’impressora de sobretaula. Els seus preus van dels 900 euros fins als 2.200, i permeten imprimir peces d’entre 12 i 20 centímetres. Amb una sola unitat de filament es poden arribar a imprimir l’equivalent a 200 figures d’una torre d’escacs. Ara bé, les diferents parts es poden unir per crear objectes de tot tipus. El seu producte suposa tota una revolució, sobretot en dos sectors. “El 70% de la nostra demanda prové de departaments de disseny de pimes, i el 20%, de centres educatius. La resta inclou altres sectors, com la medicina, l’automoció o la joieria”, explica Torras. El motiu darrere l’elevat nombre de comandes per part de les pimes remet a una qüestió d’estalvi. “Les empreses imprimeixen prototips abans de fer les comandes, així poden modificar el seu producte tantes vegades com vulguin i eviten l’error d’encarregar comandes que a vegades no s’acaben d’ajustar al que volen”, apunta Torras. Si hi ha un element que diferencia aquestes impressores d’altres que també són de sobretaula és la qualitat. “Un 60% de les impressores de gamma més baixa ni funcionen, perquè els tres eixos estan descalibrats, i en impressió 3D això és vital”, diu Torras.

EntresD va vendre l’any passat vora 400 impressores. Aquesta quantitat va suposar una facturació de 400.000 euros, uns resultats més bons que els últims anys. “Quan vam començar el 2013 era una bogeria, perquè érem els únics a Espanya”, recorda Torras. Després, però, “moltes empreses van entrar al mercat i els volums de facturació van disminuir”. Ara “moltes empreses han abandonat el mercat i tenim més vendes”, diu Torras. El futur d’aquests productes passa per arribar a altres sectors, com la salut o l’entreteniment. EntresD ja treballa amb festivals com el Sónar per imprimir guitarres elèctriques i arriba a hospitals per crear mans biòniques funcionals. Les possibilitats són infinites.