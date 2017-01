Del pati de l’escola a la llista Forbes dels emprenedors

Algunes empreses neixen en garatges de la costa oest americana, reunions que s’eternitzen durant hores o cafès entre amics que es converteixen en pluges d’idees. I d’altres ho fan al pati d’una escola barcelonina. Àlex Sicart tenia 16 anys quan va veure l’oportunitat d’apuntar-se al concurs Audi Creativity Challenge, organitzat per la marca de cotxes per fomentar la innovació entre els joves. El repte era crear una empresa que solucionés un problema relacionat amb la mobilitat. El premi, passar tot un mes a Silicon Valley desenvolupant la idea i convertint-la en un model de negoci vàlid. “Jo tenia el perfil tècnic, però necessitava dos components més per presentar-me al concurs”, explica Sicart. És per això que durant l’hora de descans va decidir creuar el pati de l’Escola Pia de Sarrià i etzibar-li aquesta proposta a un dels seus companys de classe: “¿Vols venir amb mi a canviar el món?”

David Andrés era un dels millors alumnes de la classe d’oratòria i el perfil de comunicador que necessitava el projecte. El tercer membre de l’equip, segons Sicart, havia de ser una noia. “Amb tres nois treballant junts no hauria sortit res bé”, fa broma. L’escollida va ser Elsa Rodríguez, que ja havia participat en altres concursos d’emprenedoria social a través de l’escola. L’última peça que els faltava era un mentor que els guiés durant el projecte. “Vam parlar amb professors i coneguts; tothom ens deia que no podien marxar un mes sencer als EUA i ens vam desanimar”, lamenta Sicart. Fins que van topar amb Joan Viladomat, l’emprenedor en sèrie català que els va ajudar a posar les idees en ordre per presentar la seva proposta al jurat d’Audi.

Així va néixer Sharge, una plataforma per compartir carregadors per a cotxes elèctrics. Els tres alumnes van crear un dispositiu -anomenat Sharger- que permet convertir qualsevol endoll en un punt de càrrega per a aquest tipus de vehicle. Així doncs, es van inspirar en les plataformes de l’economia col·laborativa per desenvolupar el model, ja que els particulars poden deixar els seus carregadors a altres usuaris de la xarxa. “El primer prototip era un rotllo de paper de vàter, però ens ajudava molt per explicar de manera visual què volíem fer”, explica Sicart. A més, el sistema té el suport de la tecnologia blockchain, que els permet registrar de manera segura les transaccions que es fan a través de la plataforma.

Mesos després, durant el veredicte final del concurs, la directora de màrqueting d’Audi treia d’un sobre el nom que volien sentir: Sharge. La victòria els va posar rumb a San Francisco, on van passar tot un mes validant i fent retocs al dispositiu que havien creat. “Anar a Silicon Valley t’obre els ulls a coses molt més grans i et fa créixer personalment per descobrir què vols fer realment”, explica l’estudiant. De fet, durant la seva estada, l’equip de Sharge va conèixer empleats de gegants tecnològics com Google, Facebook o Apple que els van aconsellar sobre com millorar la seva idea. Per exemple, es van adonar que el model no podia ser igual als Estats Units que a Espanya. Al mercat americà, els usuaris vivien més en cases unifamiliars, mentre que a l’estat espanyol s’havien de centrar en comunitats de veïns i espais com ara centres comercials, edificis d’oficines o escoles. “A la tornada, vam dormir una setmana, va ser molt intens!”, exclama Sicart.

El viatge els va motivar a seguir amb l’empresa, però combinar l’emprenedoria amb els estudis de primer de batxillerat no és una tasca fàcil. “Dedicar-nos a Sharge a temps parcial és un obstacle, ja que ens hem de centrar en els estudis”, reconeix l’emprenedor. Tot i així, no s’han aturat. De moment, estan en converses amb Endesa per entrar a la seva acceleradora de start-ups relacionades amb l’energia i la tecnologia blockchain. Voldrien començar a testar el prototip amb usuaris finals, però la prova pilot podria no arribar fins a finals d’any.

L’èxit de Sharge ha dut una altra sorpresa a l’Àlex: la setmana passada el van incloure a la llista dels joves més influents d’Europa que publica cada any la revista Forbes. De fet, assegura que no sap qui el va nominar a la publicació. De totes maneres, no és la primera vegada que emprèn. Amb 12 anys ja va guanyar el premi Start-up School amb una aplicació per organitzar-se els deures. “Encara no sé si vull anar a la universitat quan acabi el batxillerat”, explica l’estudiant. El que sap del cert és que continuarà aprenent per mitjà dels anomenats bootcamps, els cursos intensius de programació. Considera que la formació és important, però el camí conservador l’avorreix.