Deixaries que sigui un algoritme el que planifiqui el teu pròxim viatge?

"L’agència de viatges del futur que ja existeix al present”. Així ven Travisy el seu director executiu, Sergi Vila, un jove emprenedor i cofundador d’aquesta start-up amb seu al carrer Casp de Barcelona. L’any 2015 el Sergi treballava en un hotel de luxe de la capital catalana i la seva feina era planificar l’estada dels clients VIP a la ciutat. “Així va sorgir la idea d’implantar la tecnologia en un mercat on encara no havia arribat”, recorda. Va ser llavors quan, juntament amb l’altre cofundador i actual director tecnològic, Albert Cuartiella, van anar a viure junts i van crear Travisy. Gràcies als seus estalvis i aportacions econòmiques en una primera ronda d’inversió, els dos van aconseguir entre 8.000 i 10.000 euros per tirar endavant aquest projecte, que va arrencar el gener del 2016.

Travisy és una aplicació per a ordinador i smartphone que permet a l’usuari planificar els seus viatges de manera gratuïta en funció de les seves preferències. El funcionament de la plataforma és el següent: l’usuari escull la seva destinació, selecciona les dates de la seva estada, indica quines són les seves preferències dins un total de vuit categories -cultura, família, romàntic, gastronomia, oci, negocis, festa i compres- i de quin pressupost disposa -baix, mitjà o alt-. Tot seguit l’aplicació genera un calendari on apareixen totes les activitats que el seu algoritme classifica de manera automàtica. “La generació dels millennials i els que han nascut posteriorment busquen experiències úniques que encaixin amb el seu perfil en comptes de les típiques visites turístiques, i això és el que oferim”, argumenta Sergi Vila.

Des que va arrencar el projecte, el creixement de Travisy ha sigut exponencial. El juny de l’any passat es va llançar la versió beta de l’aplicació, que oferia vuit destinacions. Actualment l’aplicació inclou 100 destinacions turístiques, està disponible en tres idiomes -castellà, anglès i xinès- i ja se n’han fet més de 10.000 descàrregues entre iOS i Android.

Gran part dels èxits de l’empresa han arribat després que al novembre Travisy passés a ser qualificada com una de les 33 millors start-ups del món avaluades al congrés internacional Web Summit que se celebra a Lisboa. En total s’hi van presentar unes 20.000 sol·licituds, i dins de les start-ups del sector turisme, Travisy va ser la que va obtenir la puntuació més alta. “El Web Summit va suposar reconeixement i moltes descàrregues, juntament amb una carta de presentació molt important de cara als inversors”, explica Sergi Vila.

Els inicis de l’empresa, com passa amb la majoria de les start-ups, van ser complicats. Malgrat tot, des de Travisy calculen que en un període d’entre sis mesos i dos anys el seu negoci començarà a generar beneficis. “Creiem que és un objectiu assequible gràcies als grans contractes de comissió que hem tancat amb grans multinacionals del sector turisme”, comenta el Sergi, que per motius legals no pot revelar de quines es tracta. També de cara a l’estiu vinent, Travisy s’ha proposat arribar a tots els racons del món. De les 100 destinacions actuals passaran a oferir viatges planificats a 10.000 llocs dels cinc continents, i el seu portal passarà a estar disponible en 15 idiomes. Ara mateix el 40% dels usuaris de la plataforma són espanyols, i la resta provenen de països com l’Índia, el Brasil, Austràlia o la Xina.

En un món on la gent cada vegada dedica més recursos a viatjar, les empreses han de trobar la manera de diferenciar-se de la competència. El futur de Travisy passa ara per seguir invertint en personal expert en programació. “El que ens distingeix d’altres productes semblants és la tecnologia que portem al darrere, que és el valor més important que poden arribar a tenir productes com el nostre”, explica Oriol Massana, cap de màrqueting de l’empresa. Sens dubte, els objectius del Sergi, l’Albert i el seu equip de treball són ambiciosos. Des de Travisy afirmen que volen convertir-se en “un dels gegants del turisme a tot el món”.