Canviar la mobilitat global compartint el cotxe elèctric

Som mobilitat és una cooperativa de car sharing que va néixer l’any 2015 a Mataró amb l’objectiu de reconduir la mobilitat cap a un vessant més sostenible. El projecte està ara mateix en fase de proves a la capital del Maresme i ja té 465 socis. La idea darrere d’aquesta iniciativa és desincentivar que l’usuari agafi el cotxe i, si ho fa, que sigui per recórrer trajectes necessaris amb vehicles totalment elèctrics. “Si et fan pagar per cada trajecte el teu consum és més crític”, explica Ricard Jornet, ecologista i president de la cooperativa.

El funcionament del projecte Som Mobilitat és el següent: la cooperativa ofereix un vehicle a qualsevol soci sempre que està disponible. El trajecte es pot cobrir de manera individual o en grup i ha de durar mínim una hora. Segons Jornet, amb aquesta mesura “evitem que la gent agafi el cotxe per fer només 300 metres, una distància que es pot cobrir amb bici, a peu o amb transport públic”.

Els usuaris que vulguin tenir accés a un dels vehicles han pagar 10 euros per fer-se socis de la cooperativa i escollir una de les tres quotes disponibles, que són de 25, 50 i 75 euros mensuals. Tot seguit, els socis paguen una quantitat en funció de l’ús que donen al vehicle. Com més alta sigui la quota mensual, menys es pagarà per cada ús individual. A tall d’exemple, els que se subscriguin a una quota de 25 euros al mes, hauran de pagar 6 euros per cada hora que fan ús del vehicle, mentre que els que paguin la quota de 75 euros hauran d’abonar 5 euros l’hora.

La cooperativa té ara mateix dos grans reptes. El primer és arribar als barris perquè la gent conegui el projecte i aconseguir que ajuntaments i particulars cedeixin espais per aparcar els vehicles. “Normalment hi ha gent que té ganes de fer arribar la idea al seu barri o poble. Els fem una xerrada i es tira endavant”, diu Ricard Jornet.

L’altre cavall de batalla és aconseguir augmentar la flota de vehicles. Ara mateix la cooperativa compta amb un vehicle però l’objectiu és que a finals del 2017 circulin 40 cotxes de Som Mobilitat per tot Catalunya. El mètode més senzill és la compra a través de les quotes dels socis, tot i que és un pèl lent. “Els cotxes elèctrics són cars. Cada un val 34.000 euros, amb una bateria de propietat, i si vas amb bateries de lloguer et pots arribar a estalviar 7.500 euros però les pagues cada mes”, explica Jornet. Tot i això, ell i el seu equip han trobat la manera de fer créixer la flota. És el que ells anomenen “compra i comparteix”. És a dir, un grup de persones compren un vehicle de manera conjunta i quan no el necessiten el poden alliberar a la comunitat. El 85% dels ingressos que s’obtenen per l’ús d’aquest vehicle van als propietaris i la resta s’ho queda la cooperativa. Per a Jornet “és una manera de crear flota pròpia i alhora rendibilitzar la inversió”.

El projecte és ambiciós i vol traspassar fronteres. Som Mobilitat també està treballant amb quatre cooperatives -dues de belgues, una d’holandesa i una de mallorquina- per dissenyar una aplicació que permeti a totes les cooperatives de car sharing utilitzar la mateixa plataforma. “Nosaltres no volem guanyar diners, volem aconseguir una mobilitat més sostenible. L’objectiu és que això s’estengui a tot Europa”, conclou.