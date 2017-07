El formidable negoci d’atendre rics excèntrics

A LA COSTA Brava, un ciutadà anglès va comprar una casa valorada en 1,6 milions d’euros que disposava de diferents comoditats habituals en les d’alt estànding: un jardí espaiós, vidres de control solar, parets de fusta tropical i, esclar, una piscina. Però hi havia un problema, i és que no era una infinity pool -aquelles piscines en què el nivell de l’aigua es troba just al límit de la vora-. Resoldre aquest caprici costava 25.000 euros. La casa, a més, era en un pendent que dificultava la instal·lació de la maquinària que s’havia d’encarregar de la reforma. Al cap de pocs dies, però, el problema ja estava resolt.

Com aquest britànic, desenes de clients s’acosten cada any al litoral català per realitzar peticions del tot surrealistes i gaudir de les seves propietats equipades amb tot tipus de luxes. Aquests exigents -i adinerats- clients són generalment homes d’entre 40 i 50 anys provinents de l’Europa de l’Est -sobretot de Rússia, tot i que amb la devaluació del ruble està perdent pes- i també del centre d’Europa -Bèlgica, els Països Baixos o França-. Es reparteixen entre la Costa Brava -en poblacions com Begur, Calella de Palafrugell i Llafranc- i la Costa Daurada, “en terrenys tan exclusius que queden fora del mercat”, explica un constructor immobiliari que ha preferit l’anonimat.

“Per a ells, queda clar que el problema no són els diners”, assegura Martí Vendrell, president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona. Vendrell recorda alguna de les peticions més sonades que ha rebut des del Col·legi. Un client rus li va demanar una vegada que, dins del seu apartament de luxe de la Costa Brava, s’hi instal·lés una cambra frigorífica per mantenir els abrics de pell en les millors condicions possibles. “Per a molta gent d’aquí, el sol fet de comprar un abric ja és un luxe”, diu Vendrell. Demandes com aquesta tenen un preu d’entre 20.000 i 30.000 euros.

Hi ha més particularitats, en aquests clients. “Tenen un concepte de l’espai molt diferent del nostre”, apunta Vendrell. Les propietats que busquen, sobretot els clients de l’Europa de l’Est, són altes -tres metres o més per planta- i els dormitoris poden arribar als 50 metres quadrats. És tan gran, l’espai que necessiten, que fins i tot, un cop comprat un habitatge, decideixen ampliar-lo. A tall d’exemple, un bielorús, també instal·lat a la Costa Brava, va decidir tirar a terra una façana del seu apartament de 100 metres quadrats i allargar l’espai habitable. Obres com aquesta tenen un cost de 160.000 euros.

Al llarg dels últims anys, el sector de la construcció ha sigut un dels més afectats per la crisi. Però no ha sigut el cas dels habitatges de luxe. Tom Maidment, soci a la Costa Brava i al Maresme de la immobiliària Lucas Fox, explica que “a partir del 2012 el mercat va reduir el ritme de creixement, però no ha disminuït el nombre de contractes”.

DE FET, els clients d’alt poder adquisitiu van donar una petita empenta a algunes empreses immobiliàries de la Costa Brava. Vendrell admet que “a alguns companys això els va ajudar a superar el tràngol”. Actualment, un de cada deu clients del Col·legi d’Aparelladors prové de l’estranger. “A la Costa Brava la qualitat de vida és molt alta, l’oferta gastronòmica és molt bona i la gent disposa de camps de golf, pistes de neu i un aeroport internacional a poc més d’una hora”, explica Áurea Pinilla, directora comercial a la Costa Brava de la immobiliària de luxe Coldwell Banker.

L’estiu ja és aquí, i amb ell arriben les excentricitats dels estrangers rics. Mentre que a alguns els costa trobar un forat a la platja, ells s’ho miren des de la seva piscina de superluxe. I d’altres troben aquí el seu negoci.