Fer punta al llapis fins que en neix una tomaquera

Un llapis que brita. Quan ja has fet tanta punta al llapis que és massa petit per poder-hi escriure hi ha poques alternatives a les escrombraries. Però és en aquest moment que el llapis vell es pot convertir en un test de farigola, un un ram de flors o una tomaquera. La famosa frase de “donar una segona vida als objectes” pren el seu sentit més literal en el negoci de Sprout, una petita empresa amb seu a Dinamarca que comercialitza llapis biodegradables i amb llavors. Les plantes que neixin d’aquestes llavors, a més, no seran només decoratives sinó que la majoria d’elles són comestibles i tenen una aplicació gastronòmica.

L’actual propietari del negoci, Michael Stausholm, explica que la idea inicial la van tenir uns alumnes de disseny del Masachussets Institute of Technology (MIT) el 2012 que el 2013 van vendre els drets i l’empresa. Des d’aleshores, aquest antic consultor especialitzat en economia verda es dedica a desenvolupar el negoci arreu del món. Els llapis de Sprout són de diferents tipus i no van només en funció del seu color. N’hi ha que reneixen en forma d’herba aromàtica, com farigola, menta, romaní o alfàbrega; d’altres són llavors d’hortalisses com ara tomàquets o pebrots; i d’altres, un cop plantats, floriran convertits en gira-sols, calèndues o lavanda.

A Hores d’ara, ja venen a més de 60 països i tenen clients com ara Ikea, Coca-Cola, Banco Santander o Toyota. En total, segons Stausholm, en venen més de 450.000 cada mes (un llapis Sprout costa entre dos euros i dos euros i mig a preu de distribució a Europa). L’empresa té seu a Dinamarca i compta amb 15 treballadors. Actualment estan treballant en un llapis dels de maquillatge també per plantar i ja comencen a vendre també a les companyies aèries. L’any passat van facturar dos milions d’euros; l’anterior havien sigut 1,2.

Aquest empresari danès no només ha posat vida vegetal en els llapis que ven, sinó que també ha reproduït la idea en altres materials d’oficina biodegradables. Stausholm també comercializa paper de llavors del qual es poden fer targetes per a felicitacions o de negocis i menús per a restaurants que, després, amb una mica d’aigua i sol, es converteixen en jardineres plenes de flors.