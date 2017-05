Els ‘millennials’ ja comencen a arribar als càrrecs directius

Joves i esclaus digitals. La generació dels millennials -nascuts entre el 1980 i el 1999- són els nous consumidors del segle XXI. Les campanyes publicitàries o les ofertes d’oci són només alguns dels productes que han patit una transformació al llarg dels últims anys per adaptar-se a aquesta nova fornada d’usuaris. Aquesta revolució també ha tingut lloc a les empreses, no només en la manera com s’adrecen als seus clients, sinó també en la seva organització interna. A més de consumidors, la generació dels millennialssón els directius del futur, i alguns ja ocupen càrrecs de responsabilitat en grans empreses.

Si hi ha una qualitat que caracteritza aquest col·lectiu és que, ara mateix, “l’estabilitat laboral no és el factor al qual donen més importància”. Així ho explica Juanjo Jiménez, associat de Hays Executive, una empresa que es dedica a buscar candidats de perfils directius amb habilitats concretes. En aquest sentit, és vital que el directiu millennial “se senti una peça clau que aporta valor a l’empresa”, assegura Jiménez. Si la idea i els valors d’una companyia casen amb el que busca el treballador o directiu, és fàcil que el compromís existeixi. Un clar exemple d’aquesta situació és el de Jaume Suñol (1980), responsable de Drivy a Espanya. Drivy, amb seu a París, facilita el lloguer de cotxes entre particulars en cinc països europeus. Suñol, que encapçala un equip de set persones, va incorporar-se a Drivy el 2015. “Creia tant en el projecte que el primer cotxe de l’empresa a Espanya va ser el meu”, recorda.

A més de compromesos, aquesta nova generació de directius es caracteritza per ser “inconformista des d’una òptica positiva”, assenyala Jiménez. Bona prova d’aquesta actitud són la Mireia Pujol-Busquets (1985) i l’Antonio Rami (1986). Pujol-Busquets està al capdavant d’Alta Alella, una empresa familiar amb una trentena de treballadors que es dedica a la producció i comercialització de vins i cava. Rami, per la seva banda, és el fundador de Kantox, una empresa d’uns 80 treballadors amb seu a Barcelona que ofereix solucions a grans empreses de tot el món a l’hora de tancar operacions amb diferents divises. “Als millennials els preocupa la rutina, i molta gent no busca això”, explica Rami. En aquest sentit, Rami intenta “anar més enllà” i explicar que la rutina, dins el que suposa, és el que t’acaba convertint en “especialista”. Per la seva banda, Pujol-Busquets explica que una de les raons que la van portar a dedicar-se a aquesta feina és precisament fugir de la rutina, ja que es tracta d’un procés “molt dinàmic que no et permet cansar-te’n”.

Algunes vegades, però, quan la gent veu persones joves dirigint un projecte, s’estranyen. Rami recorda que quan va començar a captar clients es va deixar barba per aparentar més edat. Tot i això, ara pensa que “la gent cada vegada dona menys valor a l’edat”.

Un altre punt a tenir en compte és la “transformació cultural” que estan patint les empreses, explica Jiménez, i afegeix que el directius millennials, igual que els treballadors d’aquesta edat, “valoren aspectes com la flexibilitat horària, la innovació i que se’ls escolti”.

Just abans que Drivy aterrés a Espanya, la voluntat de l’empresa era establir la seva seu a Madrid. Quan el Jaume Suñol va saber-ho, va proposar a la companyia d’instal·lar-se a Barcelona, i això és el que finalment va succeir. També cal dir que aquestes històries són més habituals en empreses de nova creació, on és més normal integrar millennials en els seus equips directius. Altres empreses més tradicionals, com per exemple les auditores, són completament diferents. L’Ana Belén (1983) treballa en una de les big four (Deloitte, E&Y, PWC i KPMG) -tot i que ella prefereix no revelar quina és, igual que prefereix que no es publiqui el seu cognom- liderant un equip de cinc persones que es dediquen a prendre decisions estratègiques a nivell espanyol. En el seu cas, l’estructura de l’empresa no ha variat els últims anys i explica que va acceptar aquesta feina perquè “suposava un gran repte professional”.

Sens dubte, una qualitat que defineix els millennialsés el seu domini de la tecnologia. “Són la pedra angular de la transformació digital”, declara Jiménez. Davant aquesta afirmació, Suñol afegeix que, de cara al futur, “moltes tasques tradicionals passaran a fer-se mitjançant les noves tecnologies”.

Sovint es parla dels millennials com la generació més ben preparada de la història. Aquí, però, el debat existeix. L’Ana Belén pensa que “és incorrecte generalitzar”, mentre que Rami opina que “ara tenim moltes més opcions i recursos per aprendre que abans”. Per la seva banda, Pujol-Busquets creu que es tracta d’una generació “que no s’ha hagut de buscar la vida” i per això falta preparació per al món laboral. Això sí, coincideixen que la seva generació es caracteritza per ser “emprenedora”.

Els millennials són el futur i, de fet, cada cop més el present. El repte d’adaptar-s’hi recau ara en les empreses.