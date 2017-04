Els diners acudeixen en massa a la borsa espanyola

L’alegria torna entre els inversors, o almenys això és el que es pot desprendre de l’activitat borsària a Espanya el primer trimestre de l’any. Dues operacions han portat la borsa espanyola a liderar la captació de diners dels inversors a Europa. L’inici de la cotització de la companyia de seguretat i transport de fons Prosegur Cash i de la promotora immobiliària Neinor Homes ha impulsat la borsa espanyola fins a xifres rècord.

Un informe de la consultora EY indica que la borsa espanyola va ser la més activa en sortides a borsa a Europa durant el primer trimestre del 2017. Les dues ofertes públiques de venda (OPV) esmentades van captar més de 1.460 milions d’euros. En concret, Prosegur Cash, amb més de 750 milions aconseguits, es va enlairar com la primera operació de sortida a borsa d’Europa durant el primer trimestre. El segon lloc del podi va ser per a Neinor Homes, que va aconseguir quasi 710 milions d’euros. De fet, l’estudi d’EY no només situa aquestes dues operacions en el podi europeu, sinó en el top ten mundial, ja que assegura que l’operació de Prosegur Cash va ser la quarta de les borses de tot el planeta, i la de Neinor Homes, la cinquena. Les sortides a borsa espanyoles durant el primer trimestre van captar el 30% de tot el capital aconseguit en aquest tipus d’operacions a Europa, el Pròxim Orient, l’Índia i l’Àfrica.

“Les sortides a borsa del primer trimestre serviran per marcar la tendència del mercat espanyol”, assegura Cecilia de la Hoz, sòcia de l’àrea de transaccions d’EY. És a dir, la previsió és que el pols es mantingui durant tot l’any. I sembla que es va per aquest camí, ja que el mes d’abril ha estat marcat per una altra sortida a borsa de gran volum al mercat espanyol: Gestamp.

Aquesta companyia basca ha batut els rècords dels dos predecessors en les sortides a borsa d’aquest any, en l’operació més gran feta a Europa durant el 2017, que puja a quasi 1.000 milions d’euros, malgrat col·locar en el mercat poc més d’una quarta part del capital. La col·locació del 27% de les accions de la companyia de components de l’automòbil va comportar uns ingressos de 869 milions, que podrien aproximar-se als 1.000 milions si els col·locadors exerceixen el green shoe (és a dir, l’opció de compra de les entitats col·locadores), cosa que elevaria fins al 31% el capital venut. La família Riberas, propietària de la companyia, és la gran beneficiada d’aquesta operació, que situa la capitalització borsària de Gestamp per sobre dels 3.100 milions d’euros, és a dir, més que algunes empreses de l’Íbex-35.

Gestamp, en el seu debut a la borsa, va atreure un miler d’inversors institucionals, alguns d’espanyols, però també del Regne Unit, Alemanya, els Estats Units i França, segons va explicar el president de la companyia, Francisco Riberas, en el tradicional toc de campana que donava pas a l’estrena en els mercats. Els cas de Gestamp no serà l’últim, si es mantenen les condicions. “Esperem un 2017 més actiu que el 2016, principalment en la segona part de l’any, com a conseqüència de l’estabilitat política, dels bons fonamentals de les empreses i de l’increment que tot això genera en la confiança dels inversors”, diu Cecilia de la Hoz.

La bona tònica dels mercats no s’ha notat només en les sortides a borsa. L’increment de la confiança dels inversors ha fet que els parquets espanyols hagin sigut els sisens més actius del món en absorció de capital durant el primer trimestre i hagin aconseguit un 5% de l’activitat global, segons l’estudi d’EY. La millora de la borsa espanyola destaca més encara perquè a escala global l’any ha arrencat molt millor que l’anterior. A tot el món, durant el primer trimestre del 2017, hi va haver 369 operacions de sortida a borsa, un 92% més que en el mateix període de l’any anterior. I en aquestes operacions es van captar 33.700 milions de dòlars (31.782 milions d’euros), xifra que és un 146% superior al mateix període de l’any passat.

L’activitat mundial la va liderar la regió de l’Àsia-Pacífic, amb la Xina al capdavant, on es van produir 182 operacions per valor de 12.400 milions de dòlars (11.700 milions d’euros). Als Estats Units hi va haver 24 sortides a borsa, que van captar 10.800 milions de dòlars (10.186 milions d’euros), una xifra que és un 1.380% superior al mateix període de l’any passat.