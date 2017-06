La cursa per liderar el lloguer de motos a Barcelona

EL PRIMER SERVEI de lloguer de motos elèctriques a Barcelona va arribar a través d’un projecte europeu l’any 2013. En aquells moments, la iniciativa va arrencar amb una cinquantena de motocicletes amb l’objectiu d’avaluar la implantació de noves tecnologies a la ciutat. Quatre anys després, la capital catalana compta amb 750 motos elèctriques destinades al lloguer, i les previsions de les diferents empreses del sector apunten que, a finals d’any, el nombre de vehicles serà superior als 1.000.

Barcelona és una de les capitals europees pel que fa als desplaçaments en moto. Un estudi de la UAB deia a finals del 2016 que la capital catalana és la ciutat europea amb més motos per habitant. L’ús d’aquest vehicle, juntament amb el boom de les start-ups que s’instal·len a la ciutat i la voluntat de revolucionar la mobilitat, han provocat que fins a cinc empreses hagin apostat per implantar el seu negoci de lloguer de motos elèctriques a Barcelona.

A hores d’ara la companyia que encapçala la cursa per liderar el motosharing elèctric és eCooltra. L’empresa, que va ser una de les primeres a aterrar a la capital, compta amb una flota de 360 motos, la més gran de totes. La quantitat de vehicles és, esclar, el factor que diferencia eCooltra de la resta de companyies. “La probabilitat de tenir una moto a prop de qualsevol usuari és molt més elevada amb nosaltres”, explica l’actual director general de l’empresa, Oriol Marimon. Abans que s’acabi la tardor volen haver ampliat aquesta flota a 650 unitats. A diferència de la resta, però, les motos d’eCooltra es poden agafar de les sis del matí a la una de la matinada, mentre que a la resta d’empreses el servei és de 24 hores. Això respon a “un tema potencial de sinistralitat i alhora de productivitat”, diu Marimon.

El segon competidor en nombre de vehicles elèctrics és Motit, que actualment compta amb 210 motos repartides per la ciutat. De fet, Motit va ser l’empresa que va participar en la prova pilot de l’any 2013, però no es va constituir com a empresa de manera oficial a Barcelona fins al maig del 2016. A diferència d’eCooltra, que ofereix un únic model -ciclomotors de 50 cc-, els usuaris de Motit poden escollir entre dos models -ciclomotor i motocicleta de 125cc-. El factor diferencial de Motit són precisament els vehicles. “Les nostres motos són lleugeres, perfectes per al públic jove i, per tant, pensades per al motosharing ”, assegura Gonzalo Alonso, director general de la companyia.

L’altra empresa amb més d’un any d’experiència a la ciutat és Yugo, que va aterrar el febrer de l’any passat. Compta actualment amb 90 motos -va començar amb només tres- i el seu model de negoci es basa a “oferir una experiència a nivell d’aplicació i estil de la moto”, explica Tim Ougeot, cofundador i cap de màrqueting de l’empresa. “De fet, la versió actual de la nostra aplicació és la sisena que hem desenvolupat en poc més d’un any”, diu Ougeot.

EN NOMÉS UNmes, però, dos nous competidors s’han afegit al sector disposats a liderar el mercat. Muving i Outo disposen ara mateix de 40 i 50 motos, respectivament. La competència, doncs, és cada cop més forta, i això sembla que passa factura, almenys als nouvinguts. “Nosaltres estem presents en altres ciutats d’Espanya, i Barcelona és el lloc on ara mateix ens va pitjor”, reconeix Horacio Pérez, director general de Muving.

Outo, per la seva banda, no ha tingut ni temps per avaluar els seus primers resultats. Aquest servei va arrencar la seva activitat tot just el 12 de juliol passat, però ve disposat a fer-se un lloc dins el sector. A diferència de la resta, “el sistema d’Outo permet a l’usuari activar la moto a través de Bluetooth, mentre que a la resta de companyies necessites connexió 4G”, explica Alejandro Martín, director general d’Outo. A més, el preu per llogar les seves motos és el més barat de totes les empreses de Barcelona. “A nosaltres les motos ens costen menys que a la competència i, per tant, les podem llogar més barates, perquè la companyia que les fabrica -Quazzar- actua com un soci nostre”, afegeix Martín. Davant aquesta situació, Gonzalo Alonso, de Motit, llança un avís als consumidors. Sense fer referència a cap empresa, Alonso reconeix que “preocupen els estàndards de qualitat d’altres serveis” que ofereixen preus més competitius. “Els clients encara no fan distincions de les diferents marques, sinó que reconeixen el sector com a un conjunt”, diu Alonso, que remarca que “si un client rep un mal servei d’una companyia, es produeix una generalització”.

Tret d’aquests conflictes, totes les empreses veuen amb bons ulls l’arribada de la competència perquè “l’objectiu és canviar la mobilitat i la vida dels ciutadans”, apunta Tim Ougeot, de Yugo.

Ara són cinc les empreses en la cursa per liderar el motosharing elèctric a Barcelona. Totes ofereixen un servei comú i totes tenen el mateix objectiu. En paraules de Gonzalo Alonso, de Motit: “No aspirem a ser els únics, però sí els preferits pels usuaris”.