Vols ser directiu? Aprèn a jugar a videojocs

La ficció que va descriure Orson Scott Card a El juego de Ender, l’any 1985, ja és una realitat. El llibre relata la història d’un nen i la seva transformació fins a convertir-se en un líder: una capacitat que els seus tutors avaluen a través d’un videojoc i de l’astúcia del nen per superar les diverses pantalles. Els professors repassen cada dia els seus progressos i aviat detecten el seu talent gràcies al joc, mentre que molts dels seus companys queden “descartats” per la mateixa màquina.

Fa 30 anys, Scott Card ubicava aquesta tècnica de selecció en una societat remota i en guerra amb els extraterrestres, en ple any 2070. Però la realitat és que aquest sistema ja es fa servir avui en dia, i no pas en l’àmbit militar sinó en el dels processos de selecció empresarials.

Unilever és una de les poques companyies a Espanya que utilitza la intel·ligència artificial per captar talent. Aquesta empresa, que engloba més de 400 marques d’alimentació i neteja de tot el món (com ara Skip, Timotei, Axe, Frigo i Calvé), ha posat en marxa un nou sistema per reclutar candidats joves per al seu programa de lideratge empresarial. I ho fan -tal com ho feien els tutors d’Ender- a través de videojocs de 20 minuts dissenyats especialment per avaluar les seves competències i el seu talent. L’objectiu és detectar joves acabats de graduar amb les capacitats necessàries per convertir-se en directius en un termini de tres anys.

“Suposa un gran canvi en la manera en què s’ha dut a terme la selecció en el món dels recursos humans durant l’última dècada, tant pel que fa al format com a la metodologia”, assegura Yolanda Menal, directora de recursos humans d’Unilever Espanya. Segons Menal, el candidat al programa de lideratge s’ha d’inscriure a la web vinculant al registre aspectes de la seva vida professional. Després 12 proves, en forma de videojocs, avaluen el seu perfil, els trets cognitius i els emocionals.

La tercera fase consta d’una entrevista digital, és a dir, sense entrevistador. “Els candidats han de resoldre casos pràctics de negoci i posar-se en la pell d’algú que treballa a la companyia per prendre les decisions pertinents. El sistema fa ús de la intel·ligència artificial per avaluar els candidats, mitjançant l’anàlisi de les paraules, els resultats als quals arriba i l’expressió verbal i no verbal”, explica Menal.

Només les persones que superen totes les fases són convidades físicament a les oficines per fer “un procés d’immersió total a la realitat d’Unilever”. Segons la companyia, el procés és més ràpid que els mètodes convencionals i també més objectiu. “Està basat en criteris científics i objectius, els candidats poden rebre feedback continu sobre el seu perfil i els resultats de les fases; a més, també s’evita qualsevol biaix subjectiu durant el procés de selecció, perquè el sistema és autònom”, matisa la directora de recursos humans.

Unilever assegura que l’ús d’intel·ligència artificial permet donar exactament les mateixes oportunitats a tots els candidats, perquè s’anul·len els filtres de gènere, edat, classe social o nivell d’estudis. “No es tracta de com de bons són fent els jocs sinó de quins comportaments demostren en les diferents proves que se’ls fan fer”, aclareix aquesta directiva, que afegeix: “Avaluem aspectes com la capacitat d’atenció, la planificació, la velocitat en la presa de decisions, l’adaptació, la gestió de múltiples tasques, la velocitat de processament d’informació, la memòria a curt i mitjà termini, i trets emocionals com la intel·ligència emocional, la confiança, l’altruisme o el judici emocional”.

Més de 2300 joves ja s’han presentat com a candidats al programa en només tres setmanes d’aplicació. La direcció assegura que el sistema ja ha detectat “alguns perfils molt vàlids”, tot i que no concreta quants. El procés de selecció tancarà el 10 d’abril. Si funciona, la companyia no descarta ampliar el programa i en un futur fer-lo servir també en la selecció normal de treballadors.

De moment l’aposta d’Unilever va en sintonia amb el seu lideratge. La companyia és una de les capdavanteres a tot el món en el seu sector. Està present en més de 190 països i els seus productes els utilitzen diàriament 2.500 milions de persones. Segons xifres que la companyia va fer públiques al gener, el 2016 Unilever va facturar gairebé 53.000 milions d’euros, un 5,5% més que l’any anterior. La companyia preveu un inici d’any complicat per a aquest 2017, però espera remuntar durant la segona meitat d’aquest mateix any.