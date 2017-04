Passaport a una feina segura a cost zero

“Fes-ho tu mateix”. Aquesta és la filosofia de vida de Daniel Mola, un balaguerí establert a San Francisco des del 2001. “Hi vaig venir mentre estudiava el batxillerat: feia els exàmens al consolat i mentrestant estudiava i voltava”, explica Mola. En aquell temps va viure els efectes de l’esclat de la bombolla de les puntcom: “Estudiava als Starbucks mentre sentia les històries dels primers emprenedors que van perdre la por a les tecnològiques i van començar a muntar start-ups ”, recorda.

Ell mateix s’hi va llançar i Kolau és la seva tercera empresa. “Ens dediquem a fer que altres companyies apareguin a la primera pàgina de Google -explica-. Ara el que es porta és fer-ho tot sense saber res i nosaltres aconseguim fer fàcil el posicionament digital fent que les empreses simplement responguin a un qüestionari; el nostre programa informàtic fa la resta. Hem trencat la barrera que impedia a les pimes aconseguir un bon posicionament web”.

Aquesta fita ha fet que Google els inclogui en el seu exclusiu programa de socis estratègics, un selecte grup d’assessors que no supera el centenar a tot el continent americà. Mola es considera un home amb sort per tot el que ha pogut aprendre, però posar en marxa tots els algoritmes que l’han portat a l’èxit li va costar aprendre a programar i després dedicar-hi 14 hores al dia durant un any sencer. I ho va fer seguint la seva filosofia: fent-ho ell mateix.

“Fent Kolau em vaig adonar que aquí a Silicon Valley el problema sempre és el mateix: algú té la idea però algú altre ha de programar-la; si a això hi sumem que la meitat dels joves a Espanya estan a l’atur, vaig pensar que seria una bona solució per a ells aprendre a programar”, explica Mola.

D’aquesta manera va néixer el programa d’ajuda als joves aturats de Balaguer. “L’Ajuntament ens ha ajudat molt, ells posen una sala d’estudis i nosaltres hem dissenyat tot el temari curricular, tenim un coordinador que resol els dubtes i jo mateix faig classe presencial, a través de videoconferències, un cop a la setmana, tot gratuïtament”, explica Mola. L’objectiu és que aquests joves balaguerins a l’atur trobin una professió on no hi ha desocupació i -com Mola- puguin arribar a treballar per a companyies de Silicon Valley, si s’ho proposen.

Aquest emprenedor minimitza totes les dificultats associades a la feina: “Hi ha el mite que cal ser enginyer o tenir un perfil tècnic per saber programar, i jo mateix suspenia la majoria dels exàmens de matemàtiques!” Segons diu, “això fa que molts joves ni tan sols ho considerin com una opció professional, s’autoexclouen, mentre que en realitat programar és igual que aprendre un idioma: hi ha una sintaxi que cal entendre com a les llengües i, per tant, tothom pot arribar a aprendre’n”.

El primer curs va començar fa un mes. Té 28 alumnes i s’allargarà fins al juny; quatre mesos en total. Al final, però, com que no es tracta de cap formació reglada, els estudiants només obtindran un diploma acreditatiu. Per això l’objectiu de Mola és fer aquest projecte escalable, posar-lo a disposició d’altres ajuntaments gràcies a l’ajuda dels patrocinis publicitaris. “En última instància volem ser un lobi polític per aconseguir que la programació informàtica sigui una assignatura obligatòria als plans educatius”, conclou aquest emprenedor.