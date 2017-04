La jove de Madoff ven plans familiars per gestionar desastres

El glamur purità de Catherine Hooper recorda el personatge de la Charlotte de la sèrie Sexe a Nova York,i la seva història, indefectiblement lligada al nom de Bernard Madoff, sembla extreta d’un guió cinematogràfic. Condemnat a 150 anys de presó, el financer, un dels noms de Wall Street que han passat més ràpid de la llegenda a la infàmia, va ser detingut l’any 2008. L’artífex d’un dels fraus més sonats de la història moderna va ser arrestat al seu apartament de Manhattan per haver estafat, fent ús de l’esquema Ponzi o sistema piramidal, més de 65.000 milions d’euros als clients de la seva empresa d’inversions.

Tot just aleshores, Hooper, que es dedicava a l’assessorament estratègic i de representació de marques de prestigi com Christian Dior, acabava d’anar-se’n a viure amb Andrew Madoff, que aleshores era el seu promès i que va morir de càncer fa prop de tres anys. Andrew era el fill i company professional, juntament amb el seu germà Mark, del financer caigut en desgràcia. Tots dos treballaven amb el seu pare i, d’acord amb informacions aparegudes a la premsa dels Estats Units, els seus sous arribaven als cinc milions d’euros anuals.

“Els autèntics supervivents són aquells que, davant d’un desastre, no es queden atrapats en la negació del que ha succeït i actuen. Jo ho vaig fer, havia de cuidar els meus i protegir-los de l’assetjament dels mitjans de comunicació”, explica Hooper en relació a les conseqüències que el cas de frau financer va suposar en l’àmbit familiar i en la seva carrera professional. “Tot se’n va anar en orris de cop, les empreses per a les quals treballava no volien que una persona associada al nom de Madoff els representés”, precisa. Per això, propugna Hooper, “sempre s’ha d’estar preparat, no s’ha d’oblidar que aquest tipus de coses passen quan menys te les esperes”. “Mai no m’hauria imaginat -afegeix- tot el que em venia al damunt”.

Però segons Hooper, va ser la destrucció ocasionada pel tifó Katrina, i no tant l’escàndol Madoff, el que li va servir de punt de partida d’una idea que avui és un negoci amb vuit anys d’història, amb seu al número 590 de l’elegant avinguda Madison i una cartera d’un centenar de clients. Black Umbrella, el nom de la firma fundada per Hooper el 2009, comercialitza plans per gestionar emergències que afecten l’àmbit familiar. Això vol dir des d’un desastre natural, com una inundació o una pandèmia, fins a un atac terrorista o una crisi desencadenada per una tempesta mediàtica com la que ella va viure. Imprevistos, tots ells, que tenen en comú la dificultat de comunicar-te i reunir-te amb els teus.

Per 1.000 dòlars, el paquet més senzill de Black Umbrella ofereix un pla de comunicació per posar-te en contacte amb el teu company o parent quan els recursos habituals escassegen, un pla de reunificació (on i com retrobar-te amb persones en un lloc segur i l’organització d’una estratègia de tornada) i una targeta metàl·lica amb els números més vitals gravats amb tecnologia làser per a tots els membres de la família. També inclou un servei de telèfon de prepagament a activar en cas de pèrdua o avaria del mòbil.

El pla estrella costa 3.000 dòlars i, a banda dels productes esmentats, també inclou un servei de registre i còpies de seguretat (encriptades en un llapis de memòria programat per bloquejar-se si s’introdueix repetidament una contrasenya errònia) dels documents més crítics, com ara passaports, carnets de conduir, pòlisses d’assegurances o historials mèdics. A més, posa al servei del client una atenció telefònica 24 hores al dia d’un especialista de Black Umbrella.

Però, per què s’ha de comprar un pla si te’l pots fer tu mateix? “Molts hi pensen, la qüestió és que gairebé ningú ho fa. És el mateix que de vegades succeeix amb els entrenadors personals”, assegura Hooper. Avui, la fundadora de Black Umbrella compta amb dos socis que descriuen la situació de l’empresa com a molt bona i asseguren que estan en un moment d’expansió. Joel Smermoff, un d’ells, explica que “cada cop hi ha més famílies interessades en els plans que comercialitzem, gent que tem que la gestió que fa el nou govern dels EUA dels assumptes internacionals derivi en una situació de caos”.

La història d’aquesta empresa de plans paraigua va tenir un punt d’inflexió el 2014 quan Andrew va morir de càncer i Hooper va decidir deixar la gestió diària de l’empresa en mans de Smermoff i l’altre soci per “reavaluar prioritats en uns moments molt difícils”, i va reduir la seva contribució a l’elaboració de l’estratègia de màrqueting de la companyia.

El dissortat promès de Hooper, que només tenia 48 anys, feia temps que tenia linfoma de Hodgkin. Va ser l’últim capítol de la maledicció que sembla haver perseguit els Madoff des que el patriarca va ser detingut i jutjat, i després del suïcidi del seu fill gran: Mark Madoff va aparèixer penjat al seu apartament de Nova York el dia que es feia dos anys de l’arrest del pare. L’advocat de Mark va assegurar que el seu client havia sigut “una víctima innocent dels monstruosos delictes del seu pare després de dos anys de pressions i acusacions sense fonaments”.