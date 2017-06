L’empresa que fa volar Buenafuente i grava anuncis per a Mercedes

De la 25a gala dels premis Goya, celebrada l’any 2011, es recorden dues coses: la primera, el domini aclaparador de la pel·lícula Pa negre, que es va emportar nou premis; la segona, la flamant entrada d’Andreu Buenafuente per presentar l’acte. El comediant va aparèixer des del sostre del Teatro Real de Madrid, penjat d’un parell de cordes quasi imperceptibles per aterrar a l’escenari. Darrere aquest muntatge hi havia Accialt Flying Effects, una empresa d’Arenys de Mar especialitzada en efectes especials de vol.

Els dos fundadors d’aquest projecte són Àngel i Josep Maria Pruna, dos germans que van començar fent treballs verticals de façanes. L’inici del seu projecte no va ser buscat, sinó més aviat trobat. “Un dia, mentre treballàvem, ens va aturar una producció de comediants que es van interessar per la nostra feina”, recorda Josep Maria Pruna. Després de preguntar-los com es podrien adaptar els treballs verticals en un escenari, van començar a treballar amb ells.

Així doncs, l’any 1999 va néixer de manera oficial Accialt Flying Effects. En aquells moments, però, no existia cap titulació a nivell espanyol que acredités de manera oficial els seus coneixements en seguretat. Va ser aleshores quan els dos germans van decidir emprendre un viatge a la Gran Bretanya per titular-se en rigging -disseny i càlcul de sistemes d’ancoratges per elevar objectes- i segueretat en altura. Després de treballar durant anys per a diferents companyies de teatre, l’any 2008 va suposar un abans i un després per a l’empresa: Accialt es va associar amb Hall Associates Flying FX, una companyia de Chicago. “Des de llavors, hem fet un gran salt quantitatiu”, reconeix Pruna. “Més enllà dels coneixements que ja teníem, arribar als Estats Units ens va permetre incorporar la matemàtica i la física a la nostra feina”, explica. Per a ell, l’objectiu és “utilitzar el mínim cable amb les màximes garanties”.

Ara mateix, Accialt Flying Effects compta amb una trentena de clients habituals, juntament amb altres projectes en què se’ls contracta de manera puntual. La gran majoria provenen del món del teatre, tot i que també treballen per al món de la publicitat i el cinema. Del total de la demanda, un 80% prové d’Espanya. Entre els seus clients amb més renom hi ha institucions com el Gran Teatre del Liceu, la companyia Dagoll Dagom i marques com Mercedes, amb qui va gravar l’anunci del model MGA Coupé.

“Acostumem a tancar al voltant d’uns 60 projectes a l’any, però les xifres poden variar molt depenent de la magnitud de cada encàrrec”, explica Pruna. Des d’Accialt apunten que hi ha hagut anys que n’han tancat més de 100, mentre que en altres ocasions han sigut molts menys. “Nosaltres oferim des d’una simple levitació, que només necessita una corda i que costa al voltant de 400 euros, fins a treballs motoritzats d’una gran complexitat”, explica Pruna. Sens dubte, el projecte més ambiciós de tots els que els han encarregat va ser la inauguració de la Universiada d’Hivern de l’any 2011, uns Jocs Olímpics d’estudiants que es van celebrar a Turquia.“Vam penjar un home que es podia moure en totes les direccions en un estadi olímpic obert”, recorda Pruna. El preu d’un servei com aquest se situa vora els 250.000 euros, però requereix una preparació de tres mesos.

Accialt Flying Effects reconeix que són una empresa petita dins el sector, i l’any passat van facturar al voltant dels 500.000 euros. “Les xifres ara són bones, però entre el 2013 i el 2014 vam passar dos anys funestos”, diu Pruna. El telèfon dels dos germans va deixar de sonar fins al punt que es van arribar a preguntar si els seus mòbils funcionaven o no. “A la cultura es va notar molt la crisi, i el primer que es van retallar van ser els efectes especials”, diu Pruna, que afegeix que van viure dos anys “del teatre amateur”.

Ara mateix Accialt Flying Effects és una empresa especialitzada únicament en efectes especials de vol, però des de la mateixa firma apunten que volen ampliar les seves línies de negoci. Pruna explica que en el món dels efectes especials a “les grans productores els agrada treballar amb un sol client” perquè creï i supervisi qualsevol tipus d’efecte. L’objectiu d’aquesta companyia catalana és unir-se amb altres empreses per aconseguir projectes de gran envergadura. Efectes especials de pluja, escenes amb foc i l’addició de robots formen part de l’oferta que la companyia estudia afegir al seu catàleg. Al cap i a la fi, Pruna reconeix que també els agradaria participar en la creació i muntar grans espectacles. Tal com diu el seu lema, “Si t’ho imagines, pots volar”.