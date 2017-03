Ja no tens excusa per no saber si els teus empleats estan contents

Els resultats de l’equip de vendes són prou convincents, i la productivitat dels treballadors que el formen sembla raonable. Aparentment, tot va bé fins que, de sobte, un dia una part dels treballadors marxen, augmenten les baixes i l’absentisme o, simplement, empitjora la xifra de negoci. Què està passant? L’explicació caldria buscar-la en la satisfacció dels empleats, la motivació, la seva implicació o l’alineació de visió i objectius respecte a la del conjunt de l’equip, unes qüestions que no són fàcils de mesurar per a l’empresa.

TeamEQ va nèixer a finals de l’any 2014 amb la intenció de dissenyar mètriques que permetessin a les firmes fer estimacions d’aquests aspectes intangibles. La idea és que un cop a la setmana al principi i un cop cada quinze dies posteriorment, cada membre de l’equip respongui a un qüestionari que dura dos minuts. Les preguntes, en general, es plantegen valorant el conjunt: “En una escala de l’1 al 7, ¿com d’alineats diries que esteu al teu equip?”, per exemple. Per a altres qüestions, com la motivació, hi ha una pregunta que fa referència a la motivació individual, i una que demana la percepció que es té de la motivació global de l’equip. Pel que fa al benestar, el que es pregunta és com valora el treballador el benestar de la seva vida en general.

“L’avantatge respecte a altres sistemes és que no és una imatge estàtica sinó dinàmica. Funciona com un team analytics [anàlisi sobre un equip humà], i quan ets un director general o cap de recursos humans t’interessa tenir informació a temps real de què està passant als teus equips”, explica Francesca Gabetti, una de les fundadores. Una altra diferència és que manté l’anonimat dels treballadors, de manera que és una eina de millora, no de control, insisteix Gabetti. “Al començament a la gent li costa veure-ho, però a mesura que guanyen confiança són més sincers a l’hora de respondre el qüestionari”, afirma.

A més, les preguntes tenen un espai on si es vol es pot desenvolupar la resposta i explicar qüestions que han fet empitjorar o millorar alguns dels aspectes que es mesuren. Per exemple, explicar situacions que han generat estrès tant dins com fora de l’àmbit laboral i que han tingut una repercussió en la feina, com haver estat malalt o haver tingut algun problema personal. Amb aquestes respostes qualitatives, TeamEQ genera un núvol de paraules, de manera que el cap de l’equip pot veure quines són les més esmentades i l’impacte que han tingut en els resultats.

Així que més de la meitat de l’equip ha contestat el qüestionari, TeamEQ elabora unes gràfiques que pot veure tot l’equip i en les quals cada treballador pot veure les seves respostes en relació amb la mitjana del grup.

La idea va néixer el 2013 a Silicon Valley, quan Gabetti va conèixer Roy García al programa Imagine Creativity Center, impulsat per l’emprenedor i inversor de capital risc Xavier Verdaguer. Al projecte s’hi va afegir com a soci Francesco De Ambrogi, doctor en psicologia i responsable de la metodologia del test, i tots tres van fundar la start-up, de la qual també són socis Dídac Lee i Helena Torras. Actualment l’equip el formen deu persones i entre els seus clients hi ha Telefónica, Agbar, la metal·lúrgica La Farga, Holaluz i la italiana Gruppo Pellegrini, que ofereix serveis de càtering, vending i tiquets restaurant, entre d’altres.

Ubicats a la Barcelona Tech City, al Palau de Mar, l’estiu del 2016 van tancar la seva primera ronda de finançament: 200.000 euros d’inversors d’Espanya, Itàlia, San Diego (EUA) i Hong Kong, un 30% dels quals van ser dones. Al gener van aconseguir un préstec participatiu Enisa, del ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, de 75.000 euros. Han participat en el 4YFN del Mobile World Congress, on han guanyat el premi Hack D Gap, destinat a empreses que fomenten la igualtat de gènere.

Després del congrés dels mòbils, l’empresa té previst llançar una segona ronda de finançament, de la qual encara no volen donar dades. De fet, tampoc no publiquen la xifra de facturació. Calculen, però, que començaran a ser rendibles el 2018. “Ara estem en fase d’expansió: ja operem a Itàlia i Espanya, i ens agradaria entrar en un tercer país, tot i que per al nostre negoci aconseguir una multinacional com a client pot ser un mercat en si mateix”, explica Gabetti.