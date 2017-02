IVA: el malson que ve per a les grans empreses

Subministrament immediat d'informació o SII. Així és com ha batejat l’Agència Tributària Espanyola (AEAT) el nou gran germà de Cristóbal Montoro. Hisenda tindrà accés a totes les factures de les grans companyies pràcticament al moment. L’obligació entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol. Cada quatre dies les empreses que facturin més de sis milions d’euros o que estiguin inscrites al règim especial de devolució mensual (Redeme) hauran de subministrar telemàticament a l’Agència Tributària totes les seves factures, emeses i rebudes, i fins i tot els tiquets simples. Amb aquest sistema Hisenda vol agilitzar la gestió de l’impost sobre el valor afegit (IVA), però, a més, li donarà més eines per evitar el frau.

Hi ha dubtes, però, sobre si s’arribarà a temps. Els terminis que tenen les empreses per adaptar-se al nou sistema, sobretot perquè han d’incorporar noves eines informàtiques, són curts. Són més de 62.000 empreses les que hauran d’adaptar-se a aquest nou sistema de subministrament d’informació. El director de gestió de l’AEAT, Rufino de la Rosa, ha admès que “el termini d’implantació del SII és molt exigent”. De moment l’AEAT està fent una prova pilot amb més de 60 empreses i els seus proveïdors de programari i de factura electrònica. La complexitat tècnica és evident: les empreses hauran d’estar preparades per tractar moltes dades de manera automatitzada i hauran de disposar d’una solució tecnològica que permeti emetre i validar els 24 tipus de comunicacions acceptades per l’AEAT, explica Raúl Aranda, directiu d’Edicom, una de les principals empreses especialitzades en programari i factura electrònica.

Però Hisenda té clar que el sistema ha de ser aquest. La subdirectora general adjunta d’impostos sobre el consum del ministeri, Esther Pérez Cantero, va assegurar aquesta setmana a Barcelona que el nou sistema farà que hi hagi menys contenciosos entre Hisenda i les empreses i, malgrat que va reconèixer que la implantació tecnològica exigeix un esforç d’adaptació, tant per a les empreses com per a la mateixa administració, “els terminis previstos es compliran”.

La mesura forma part del pla d’acció de l’IVA presentat l’abril de l’any passat per la Comissió Europea en matèria de mesures urgents per reduir el frau en aquest impost. Segons la subdirectora general del ministeri, el SII augmentarà la seguretat jurídica i reduirà els terminis de comprovació i devolució. Un benefici per a les empreses, van dir.

Però el calendari juga en contra de les empreses. Pràcticament ja només tenen cinc mesos per adaptar-se i, a més, un cop entri en vigor el sistema ho farà amb caràcter retroactiu, segons explicava Rufino de la Rosa. És a dir, a partir de l’1 de juliol les empreses afectades no només hauran de subministrar a Hisenda automàticament les noves factures, sinó que hauran de proporcionar a Hisenda tota la informació fiscal des del mes de gener. Això significa, a més d’un esforç tecnològic, un repte per adequar-se al canvi normatiu.

El fiscalista Eduardo Martínez Matosas, soci de Gómez-Acebo y Pombo i professor del màster de dret internacional d’OBS, considera que les empreses, malgrat les dificultats d’aquesta adaptació, “arribaran a temps” per complir els terminis. Per a aquest expert, el nou sistema permetrà a Hisenda incrementar el control que té sobre la facturació de les empreses. Martínez Matosas considera que no serà una gran arma en la lluita contra el frau fiscal en l’IVA. “Les empreses grans ja fan bé aquestes coses”, indica. A més, considera que comportarà una millora important en la gestió, tant per a les empreses com per a l’Agència Tributària. En la seva opinió, el control de la facturació de les empreses ja existeix, per exemple, a través del llibre de registre de factures. El nou sistema, afegeix, “aportarà més eficiència en aquest control”.

Tot i que aquest fiscalista considera que no serà una gran arma contra el frau, sí que permetrà “evitar el petit frau que es produeix modificant factures quan hi ha una inspecció”. A més, considera que les empreses, un cop tinguin instal·lat el sistema, guanyaran en la seva gestió, ja que s’evitaran haver de presentar diferents models de declaracions a Hisenda, com els models 347, 390 o 340. “Això permetrà alliberar personal de gestió a les companyies que ara han de fer aquesta feina pesada”, indica.

Malgrat que el nou sistema només és obligatori per a les empreses grans que facturen més de sis milions d’euros anuals, les empreses més petites el poden utilitzar voluntàriament. “Això pot interessar a empreses mitjanes i petites que no tenen res a amagar”, diu aquest fiscalista, perquè s’alliberaran de fer molta paperassa. Per aconseguir-lo només hauran d’incloure un mòdul addicional en el seu programa de comptabilitat per connectar directament amb Hisenda.