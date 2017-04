Hotusa busca en la innovació noves línies de negoci

El grup Hotusa, que presideix Amancio López, és un gegant del sector hoteler. Creat l’any 1977 a Barcelona, el grup es presenta com el primer consorci hoteler del món, amb més de 2.700 hotels associats, a més d’altres divisions, com el representant hoteler Keytel, la central de reserves Restel, o Eurostars Hotel Company, que opera 153 hotels a Europa i Amèrica. Un gegant que, això no obstant, busca noves línies de creixement amb nous negocis, no només per créixer internament, sinó per vendre’ls a tercers.

Sota la direcció de Marina López, directora de màrqueting i noves tecnologies del grup, Hotusa va posar en marxa una divisió, Hotusa Ventures, per impulsar start-ups. Però no és només un fons per invertir en aquest tipus de projectes, sinó que l’objectiu final és aconseguir per al grup nous negocis que puguin aportar rendibilitat. L’aposta comença a donar fruits. La companyia acaba de llançar al mercat el primer producte d’una d’aquestes start-ups. Es diu Shine i vol impulsar l’“habitació intel·ligent” als hotels. Però no només als d’Hotusa o Eurostars, sinó que l’ambició és vendre aquest producte també a la competència, explica Marina López.

Un any després que comencés a caminar Hotusa Ventures, Shine s’ha convertit en un producte real. S’està instal·lant en els hotels del grup, però la idea és que a finals d’any altres cadenes competidores comencin a comprar-lo. El producte, desenvolupat per Nodal Systems, la start-up desenvolupada per Hotusa Ventures conjuntament amb Nexcommunity i Estruc24, vol convertir-se en l’habitació intel·ligent.

Una aplicació al mòbil permet a l’hoste millorar i personalitzar l’habitació. L’aplicació permet projectar sobre una de les parets de l’habitació des d’un paisatge relaxant fins a exercicis gimnàstics dirigits per un preparador físic, o fins i tot ovelles que van saltant una tanca per contar-les si no es pot adormir. La idea és anar augmentant l’oferta, però sempre adreçada a millorar l’experiència de l’hoste, de tal manera que, per exemple, pugui planificar la seva estada a la ciutat, pugui preparar recorreguts turístics amb eines com Google Maps, o pugui consultar quines botigues, restaurants o zones d’oci o de negoci té a prop del seu hotel.

A més, l’eina permet el control domòtic de l’habitació: triar la llum que es vol, el despertador, la música, fins i tot veure la televisió projectada en gran dimensió i definició. “És una eina escalable”, explica Marina López, i es pot incorporar en hotels petits i grans i anar ampliant afegint-hi noves ofertes d’activitat i d’utilitats per al viatger.

Hotusa no vol donar dades de la inversió en la start-up i en el desenvolupament del producte, però els responsables de Nodal esperen obtenir-ne un retorn en poc temps. L’estratègia per a la companyia hotelera és participar i, si pot, ser a la primera línia de la transformació tecnològica i de la digitalització del negoci. A més, vol obtenir nous ingressos venent el producte a la competència.

L’aposta del grup per les start-ups del sector hoteler i de viatges no se centra en aquest projecte. En els Hotusa Challenge, unes trobades que organitza el grup, els emprenedors poden presentar els seus projectes; en cas de ser seleccionats, reben finançament i suport de la companyia. Amb aquesta línia de negoci, el grup que presideix Amancio López vol liderar la transformació del sector, i no només l’hoteler, sinó també el dels viatges. En aquest sentit també impulsa Hotusa Travel Lab, un espai de coworking perquè els emprenedors puguin desenvolupar els seus projectes en un entorn col·laboratiu.

Obtenir noves línies de negoci més enllà del pur allotjament ha portat Hotusa Ventures a fer una segona operació: la compra de Wysh Travel, una start-up especialitzada a organitzar viatges personalitzats. L’adquisició l’ha fet Cesio Hotels, una companyia controlada pel grup de la família López. Wysh Travel s’incorpora a Hotusa Ventures per al seu desenvolupament. Fins ara, aquesta start-up era de Sonar Ventures, una companyia amb seu a Madrid que va iniciar el projecte fa més de dos anys. Wysh Travel ofereix paquets de vacances a 16 països de l’Àfrica, l’Àsia, Centreamèrica i l’amèrica del Sud.