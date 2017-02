Classes amb xefs amb estrella Michelin sense sortir de casa

Les plataformes d’emissió en directe han arribat als fogons. Després de Periscope, Facebook Live o Twitch, fa quatre mesos que un nou agent ha entrat al mercat. Es tracta de Keychn, una plataforma per cuinar amb altres persones en viu. Però Keychn té una particularitat: “Ens estem centrant sobretot en la interacció i la comunicació entre persones mentre cuinen”, explica Ismael Ordaz, un dels tres cofundadors d’aquesta start-up. Aquest jove mexicà, que ara resideix a Barcelona, va engegar aquest projecte a mitjans del 2015 i ja fa quatre mesos que és una realitat.

Keychn és una apli que ofereix cada setmana una masterclass online amb diferents xefs provinents de tot el món, alguns dels quals fins i tot tenen una estrella Michelin. Els usuaris poden seguir les receptes des de la cuina de casa seva -en anglès o en castellà- a través el seu smartphone i interactuar de forma immediata amb el cuiner. L’aplicació és de descàrrega gratuïta i és a través d’aquestes lliçons que s’aconsegueix oferir un servei premium. Per poder-hi assistir, cada usuari registrat paga una quantitat que varia en funció del xef -cada una val entre sis i deu euros aproximadament-. Cada sessió la poden seguir fins a un màxim de deu espectadors i cada un disposa d’uns minuts per fer preguntes directament als experts que hi ha a l’altra banda de la pantalla. “La idea darrere la nostra proposta és humanitzar la tecnologia en comptes de massificar-la”, defensa Ordaz. Però Keychn no és només una plataforma on els professionals comparteixen els seus coneixements a canvi d’un import. Aquesta aplicació també funciona com una xarxa social.

Qualsevol usuari que vulgui preparar una recepta també pot avisar la resta de la comunitat. “Si t’interessa el que una altra persona cuinarà, pots seguir-lo i trobar el que anomenem un company de cuina. A partir d’aquí comença una interacció d’usuari a usuari”, detalla Ordaz. Per poder afegir amistats al teu perfil és imprescindible que aquesta primera connexió s’hagi donat. “És així com neixen la majoria de relacions entre persones, des de la desconeixença”, defensa.

Ara mateix Keychn té uns 1.200 usuaris, tot i que l’empresa espera créixer a un ritme exponencial. L’objectiu és que a finals del 2017 la plataforma compti amb un total de 220.000 usuaris. Fins ara, Keychn no ha invertit en publicitat perquè “gràcies a les interaccions amb els xefs ja s’està creant un màrqueting social”, diu Ordaz. No obstant això, per arribar a aquesta xifra d’usuaris l’empresa busca ara captar entre 320.000 i 480.000 euros. D’aquests, un 35% aniran destinats a publicitat, un 15% a millorar els continguts i el 50% restant al desenvolupament de noves eines per als usuaris.

keychn està disponible ara mateix només per a dispositius iOS -concretament tauletes i dispositius mòbils-. L’aplicació també vol arribar als sistemes Android i crear un portal web exclusiu per a usuaris premium. La idea és disposar d’un espai on es pengin totes les receptes dels xefs professionals i subtitular-les en diferents idiomes. Tenir accés a la web valdria 19,99 euros a l’any o bé 29,99 euros per sempre.

El pla de negoci també preveu expandir el negoci a Anglaterra i Alemanya. Aquest, però, és només un primer pas. “El nostre límit és a escala mundial. No només hem obert aquesta plataforma perquè la gent aprengui a cuinar, sinó perquè aprenguin coses d’altres cultures de manera més fàcil i divertida”, conclou Ordaz.