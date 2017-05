Audax vol més generació elèctrica després de digerir la compra de Fersa

“Volem crèixer en generació”. Així ho sentencia Eduard Romeu, director corporatiu de l’energètica Audax. La companyia va néixer, com moltes altres del sector, a rebuf del procés de liberalització del sector elèctric. Però no s’ha quedat amb l’etiqueta de comercialitzadora. L’oferta d’adquisició (opa) sobre la cotitzada Fersa que va llançar l’any passat l’ha convertit en una companyia vertical: genera i ven electricitat, cosa que pràcticament només fan les grans multinacionals del sector. Ara Fersa aporta pràcticament un terç de l’electricitat que Audax ven a Espanya, però aquesta energètica amb seu a Badalona vol més generació i es planteja presentar-se a la pròxima subhasta de renovables que farà el govern espanyol, encara que no confia gaire a obtenir una quota de producció. Malgrat tot, a través de la filial Audax Green, que, per exemple, explota la planta de purins de Miralcamp, Audax ja tenia una petita generació pròpia.

Però ara ja té una part important de la producció assegurada amb Fersa, una companyia a la qual ha girat com a un mitjó. Fersa va tancar el 2016 amb unes pèrdues de 31,5 milions d’euros. Uns resultats dolents, però un 41% més bons que un any enrere. Les pèrdues acumulades, per tant, eren importants, d’uns 300 milions des del 2010. Però la mà d’Audax ja s’hi nota, i el primer trimestre del 2017 ha tancat amb un benefici de 589.000 euros, enfront dels 983.000 euros de pèrdues del mateix trimestre de l’any passat.

És cert que el vent -literalment- ha bufat de cua, ja que durant el primer trimestre d’aquest any, sobretot al gener i al febrer, el preu del pool (el mercat majorista elèctric) s’ha disparat, i la producció eòlica s’ha recuperat. Però a més, el grup Audax, que presideix José Elías, ha endreçat Fersa. L’eòlica ha aprimat la plantilla gairebé en un terç, ha canviat d’oficines -ha deixat les que ocupava a la ronda General Mitre, a la part alta de Barcelona, per anar a Badalona, on Audax té la seu central-, i ha reduït el consell d’administració (i rebaixat les seves retribucions). També s’han renegociat a la baixa els contractes de manteniment dels parcs eòlics, i ara s’està refinançant el deute, de 135 milions d’euros, allargant els terminis de venciment i rebaixant el tipus d’interès, que ara està en el 6% de mitjana.

Audax s’ha volgut convertir en una energètica vertical, amb generació i comercialització, i amb filials específiques per a la venda de gas i també per buscar els clients molt petits, o aquells que sobrepassen els consumidors domèstics però que no són prou grans per atraure tota l’atenció comercial de les grans comercialitzadores del sector. És a dir, busca uns nínxols de mercat on les grans elèctriques no arriben amb la força i la facilitat amb què ho pot fer Audax Energia.

Però també ha buscat la diversificació. D’una banda, geogràfica. Ara comercialitza electricitat a Espanya, Portugal, Itàlia, Alemanya i Polònia. L’últim mercat en el qual ha entrat és el d’Holanda. Al març va comprar al fons Parcom Capital la companyia Main Energie, una comercialitzadora independent dels Països Baixos molt enfocada a pimes i amb més de 60.000 clients. A banda, en la generació, Fersa té parcs eòlics a Espanya, França, Polònia i Panamà.

Així, el grup va aconseguir que el 2016 un 30% de la facturació li vingués de fora de l’Estat, i espera que el 2017 aquest percentatge pugi fins al 40%. La companyia va tancar el 2016 amb una xifra de negoci de quasi 360 milions i un benefici net d’11,8 milions, després d’incrementar un 37% el marge brut. Per prudència, la companyia va dedicar només un 10% del benefici a dividend, i va destinar la resta a reforçar els fons propis, que superen els 40 milions d’euros.

Però la diversificació no és només geogràfica, sinó també de negoci. Les mútues van estar obligades a vendre el negoci de la prevenció, i Audax va acabar convertint-se, a principis de l’any passat, en l’accionista de control d’Aspy, que havia sigut la branca de prevenció d’Asepeyo. Ara la seu central d’Aspy és a Badalona, dins del complex d’Audax. A la planta baixa fins i tot hi ha un consultori. Per al director corporatiu d’Audax, Eduard Romeu, encara que no ho sembli hi ha sinergies. Perquè Audax ha desenvolupat una important plataforma comercial amb programes informàtics que es poden utilitzar per vendre de tot, també prevenció.

L’objectiu és rendibilitzar actius. Aspy té consultoris en llocs cèntrics de moltes ciutats, però les revisions es fan fins a les 11 del matí, perquè per fer anàlisis cal anar-hi en dejú. Per això vol llogar els espais la resta del dia a professionals externs del ram de la salut perquè hi passin consulta.