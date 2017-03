iBroker - ¿Qué nos ofrece esta empresa de trading en CFD's?

Em dic Ignacio Capsir i sóc professor d'econòmiques de la Universitat d'Alacant. Des que vaig finalitzar els meus estudis en finances i posteriorment un MBA a la universitat de madrid, em dedique a la consultoria financera per a empreses privades i a més a més, a la meva gran passió, la docència. Sóc una persona entusiasta en el seu treball, perseverant i que mai accepta un no per resposta.