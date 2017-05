TICCC publicat

Finalment ja s'ha publicat fa uns mesos el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya. El dilluns 30 de gener s'en va fer la presentació oficial a l'auditori del Palau de la Generalitat. Tot i que no va ser possible la participació del President Carles Puigdemont, els organitzadors portaven des d'octubre intentant trobar un forat, l'acte va estar ple de rellevància amb ells Consellers Romeva i Rull.

No hi ha cap dubte que aquest 2017 és un any assenyalat per molts altres motius molt importants a nivell del nostre país. Considero necessari, tanmateix, que el Govern hi dediqui prioritat al tema del canvi climàtic; em consta per diversos canals que així és.

Ja han passat uns mesos i continuen els actes de presentació del TICCC arreu del territori. Em comenten els organitzadors de la publicació del informe que en aquest tercer informe hi ha molt més interès per part de molt diversos actors socials: empresaris, Col·legis o Diputacions, per citar-ne alguns.

Com a co-autor del capítol 15, dedicat a Indústria, em sento privilegiat de poder-hi contribuir amb un gra de sorra més; cal l'esforç i l'exemple de molts, a fi que els que encara no tenen la informació, els hi arribi, i també es sentin motivats a passar a l'acció. Sóc un convençut que, després de seguir el tema des de 2006, tant a nivell internacional de Nacions Unides, com a nivells més propers, això ho hem de fer de baix cap a dalt. Mica a mica, amb constància i tota la paciència que puguem.

A la imatge es veu l'increment de temperatura a la Terra des de 1880 fins a 2015. Tot i que l'augment de la temperatura promig ha estat de només 1ºC, a la zona propera al Pol Nord l'augment supera de llarg els 4 graus. La pèrdua de superfìcie de gel des de 1980 supera ja els 3,5 milions de Km2; s'ha perdut tant gel com per cobrir el 85% de la UE.

Per responsabilitat i per solidaritat amb la generació que ens segueix, cal que passem a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, el més important dels que emetem per l'activitat humana és el CO2. Les emissions per càpita d'aquest gas, segons dades de l'Agència Internacional de l'Energia, han passat a nivell global de 3,9 a 4,5 tones per càpita, un 15% d'augment de 1990 a 2014. A Catalunya estem sobre les 5 tones per càpita. Hi ha qui emet més per càpita que els catalans?, segur; però també hi ha qui emet menys, força menys.

Els que som conscients del problema, cal que passem a l'acció, doncs només d'aquesta manera la societat podrà creure que el canvi de veritat és possible.