Viatges amb objectiu

“Volem que els nostres clients fotografiïn una realitat social perquè després la puguin explicar; aprenen fotografia i, a més, fan una funció social”. Ho explica Jorge Delgado-Ureña, fundador de Raw Photo Tours. Aquest emprenedor de 34 anys ha convertit la seva manera de viatjar en un negoci. La idea li va arribar durant un viatge al Nepal, just després dels terratrèmols del 2015.

“Hi vaig anar a fer un documental fotogràfic i allà vaig coincidir amb una amiga que feia un voluntariat; quan vam acabar les respectives feines vam viatjar pel país durant un mes més, i és així com va sorgir la idea: més gent havia de veure el que havíem vist nosaltres per poder explicar les necessitats i els problemes que tenen en aquell país”, explica Delgado-Ureña. La seva amiga voluntària, Christelle Enquist, s’ha convertit en la seva sòcia. L’objectiu de Delgado-Ureña és retratar diferents realitats socials per poder explicar-les, per això organitza viatges que integren un curs de fotografia i que permeten viure una experiència diferent.

“Ensenyar a fer bones fotografies en un moment en què tothom fa fotos pot ser molt útil per recollir un testimoni valuós del que has viscut, exposar-ho a qui vulguis, i que s’interessin per la realitat que viuen altres països”. Als viatges de Raw Photo Tours s’hi poden apuntar aficionats o iniciats que volen millorar la seva tècnica. “Anem a països que molta gent voldria visitar però no s’atreveixen a fer-ho sols”, afegeixen els dos emprenedors.

Van muntar l’empresa a l’octubre i des d’aleshores ja han fet dos viatges al Nepal. L’objectiu és fer quatre viatges al Nepal cada any i quatre més al Marroc, uns viatges que començaran al setembre. A més pensen incorporar Jordània i l’Iran al catàleg. “Organitzem grups de vuit persones com a màxim; som el que es podria anomenar uns antitours, és a dir, fomentem que passin coses inesperades als viatges, i com menys siguem millor; d’aquesta manera podem acabar prenen el te a casa d’algú”, explica Delgado-Ureña.

Els viatges “costen 3.700 euros, amb els vols a part, i inclouen el curs i el tour ”, explica aquest emprenedor. “No s’hi inclouen els vols perquè ve gent de tot el món, els viatges són molt internacionals i seria impossible comprar i quadrar els bitllets de tothom”. Una part dels beneficis (el 3%) es destina a una organització solidària del país que es visita: “Al Nepal col·laborem amb una ONG que ajuda els nens petits: construeixen escoles, fet que de rebot ajuda els adults que se’n cuiden perquè això els allibera per fer alguna feina i portar diners a casa”, explica.

L’esperit fotoperiodístic de Delgado-Ureña i Enquist acompanya l’experiència. Ella va créixer a Singapur i es defineix com una persona nòmada. Ell ha treballat sempre de freelance i ha publicat en revistes com National Geographic. “Vaig aconseguir una foto d’un ritual que normalment no es pot fotografiar, perquè no es pot entrar al temple si no ets un monjo budista. Per això m’ho van publicar, perquè era una foto única, aquestes coses passen viatjant”, recorda Delgado-Ureña, que afegeix: “Fotografiar també és experiència, i tracte amb la gent, és cultura, més que no pas la càmera que tinguis. No és fàcil aprendre això”.

Aquests emprenedors encara no han tancat cap exercici complet. Esperen un resultats modestos, amb una facturació d’uns 50.000 euros aquest any. Creuen que el negoci tindrà acceptació, però alhora saben que no és gaire escalable: “Nosaltres dos anem a tots els viatges, per tant arribem fins on podem; però sí que creiem que podem fer una tasca diferent; des de muntar un viatge que no es limita a anar de l’aeroport a l’hotel i als llocs turístics, fins a explicar la tècnica fotogràfica, passant per com muntar una història, una línia visual o com aproximar-se a un desconegut per fer-li una foto -explica Delgado-Ureña-. Potser no ens farem rics però ens aporta un benefici que va més enllà dels diners”.