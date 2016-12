Skiverse introdueix les pistes d’esquí a les agències d’internet

“Les estacions d'esquí han centrat la seva inversió en canons per fer neu, desestimant altres opcions que ofereixen les noves tecnologies”. Ho explica Salvador Devant, cofundador de Skiverse, una empresa que vol digitalitzar el sector per facilitar la compra de forfets, hotels, vols i material a través d’agències de viatges, tant físiques com online. Al principi, Skiverse volia vendre el producte directament als consumidors, sense intermediaris, però es van adonar que el més viable era convertir-se en distribuïdors de les agències ja consolidades.

Tot i que durant els anys 80 i 90 era comú organitzar les vacances a la neu a través d’agències de viatges, durant els últims anys la tendència ha anat a la baixa i gairebé tots els esquiadors contracten els serveis un cop arriben a pistes. Segons Agustí Devant, l’altre cofundador de l’empresa, aquest canvi s’ha produït perquè poques estacions han penjat el seu producte a les xarxes: “Si no fas una digitalització massiva, els costos són més grans que els beneficis”.

Skiverse, que va néixer fa menys d’un any, cobreix 130 estacions europees, entre les quals hi ha totes les catalanes. Actualment té contractes signats amb més de 1.000 agències de viatges i la setmana que ve començarà a treballar amb Atrápalo. “Els resultats de principi de temporada són prometedors”, assenyala Salvador Devant, i afegeix que fins el 15 de novembre han rebut reserves per valor de 240.000 euros, dels quals ja n’han facturat 60.000.

De moment l’empresa s’ha finançat amb recursos propis i privats. Quan la companyia es va constituir, els germans Devant van aportar 45.000 euros de capital, però per seguir desenvolupant el producte van necessitar finançament extern. Skiverse va entrar dins l’acceleradora Conector, fundada per Carlos Blanco, de la qual van rebre 275.000 euros, a més de 60.000 euros prestats.

“La pràctica de l’esquí és estacional, però la venda de vacances a la neu només s’atura d’abril a setembre”, subratlla l’Agustí Devant. Els fundadors consideren que podran mantenir el mateix nivell de feina a l’oficina durant tot l’any, sobretot de cara al 2017, quan preparen la seva expansió internacional. Els competidors tampoc els intimiden; alguns dels seus clients ja venien vacances a la neu, però els necessiten per completar l’oferta. Els germans Devant només són pessimistes a l’hora de parlar del mercat de la neu a Catalunya: “Necessitem promoure l’esquí des de l’escola per eixamplar la base, a més de treure-li a l’esport l’etiqueta d’elitista.