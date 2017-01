Samsung, atrapada entre ‘Ricard III’ i ‘Pasión de gavilanes’

Jay Y. Lee, vicepresident de Samsung, conseller delegat de la divisió d’electrònica de consum d’aquest gran conglomerat i fill gran, i per tant hereu, de l’actual patró, Lee Kun-hee, l’home més ric de Corea del Sud, podria veure’s obligat a passar una temporada a la presó. Se l’acusa de suborn i malversació de fons, embolicat en un escàndol que de moment ha costat el càrrec a Park Geun-hye, la presidenta conservadora i filla del dictador Park Chung-hee, que va governar el país entre el 1961 i el 1979. Sembla que Jay Lee hauria fet grans donacions il·legals a fundacions propietat de Choi Soon-sil, anomenada la Rasputina per la seva fosca influència sobre l’expresidenta Park. A principis de setmana, la fiscalia va demanar l’arrest de Jay, fins i tot després d’avaluar el sotrac que la detenció suposaria per a l’economia d’un país en què Samsung representa el 23% del PIB. Però finalment dijous un jutge de Seül la va desestimar de moment, encara que va acceptar jutjar Jay Lee pels càrrecs imputats.

Ara per ara, doncs, se’n lliura. Tot i així, a la llarga, que l’ hereu de Samsung esquivi la presó o no dependrà molt de les estratègies que adopti el seu exèrcit d’advocats. Jay és un home poderós, però l’escàndol de la Rasputina, que aglutinava gairebé la totalitat del tràfic d’influències a Corea del Sud, es fonamenta en les massives protestes ciutadanes, motiu pel qual és difícil saber si els jutges s’atreviran a oposar-se finalment a una opinió pública enfurismada.

El vicepresident, i per extensió Samsung, s’han vist atrapats en una mena de drama que barreja l’obra Ricard III, de William Shakespeare, amb la telenovel·la Pasión de gavilanes. D’una banda, els presumptes suborns de Jay a la Rasputina tenien com a objecte doblegar la voluntat del sistema nacional de pensions perquè els seus consellers votessin a favor d’una fusió d’empreses. Aquesta fusió vol consolidar el poder de Jay Lee dins de Samsung de cara a succeir el seu pare, per davant d’altres candidats al tron. Segons han declarat experts sud-coreans a Bloomberg, el seu lideratge, que va arribar després de l’infart del seu pare el maig del 2014, és molt discutit per alguns alts executius de l’empresa, que creuen que s’ha de superar el model de chaebols que ha imperat a l’economia coreana durant el segle XX. Els chaebols són els grans conglomerats, com Hyundai Motor, SK Group o la mateixa Samsung, que malgrat la seva dimensió conserven una estructura de comandament fortament familiar. No importa que cotitzin en borsa, la successió en un chaebol sempre va a càrrec d’un fill del patró, cosa que impedeix a molts executius aspirar als càrrecs més cobejats. En resposta, solen qüestionar els hereus i desfermar terribles guerres internes en contra seu. Encara que Jay Lee no és oficialment el màxim dirigent, sí que exerceix com a tal i, per tant, és responsable del funcionament de la companyia. En aquest sentit, contratemps com el dels Galaxy 7 Note que s’incendiaven haurien servit per qüestionar encara més el lideratge del vicepresident dins de l’empresa.

D’altra banda, es creu que els suborns de Jay Lee no són més que una gota en la immensa pluja de corrupció que cobreix Corea del Sud, un país en què els patrons dels chaebols han fet i desfet tradicionalment a conveniència a còpia de comprar polítics i funcionaris. El pare de Jay Lee mateix va ser condemnat en dues ocasions -el 1996 i el 2008- per suborn i malversació, i els patrons de Hyundai Motor i SK Group han dirigit les seves empreses des de la presó, condemnats per càrrecs semblants. Però el que té d’especial aquest nou escàndol és l’origen i els personatges que el protagonitzen. Tot va començar al més pur estil de telenovel·la veneçolana, quan Ko Young-tae, un excampió olímpic d’esgrima, va filtrar als mitjans la trama de corrupció i tràfic d’influències que manegava la Rasputina, aparentment la seva examant.

Ko hi havia tingut una discussió després que ella l’acusés de no tenir cura del seu gos, i la relació va degenerar ràpidament de l’afecte a l’odi manifest. Veient-se amenaçat pel poder de la Rasputina, l’exatleta va reunir abundant material comprometedor per Choi i el va filtrar als principals diaris i televisions. També va fer una declaració oficial al Parlament sud-coreà. Les revelacions de Ko van posar al descobert el gran poder que Choi tenia sobre la presidenta Park i les pintoresques motivacions d’aquesta influència. Resulta que el pare de la Rasputina, un antic policia que va acabar de líder d’una secta a mig camí entre el budisme, l’animisme i el cristianisme, exercia de mèdium de Park perquè pogués parlar amb l’esperit de la seva mare, morta en un atemptat el 1974. Quan Choi pare va morir, la Rasputina el va substituir i va acabar sent la consellera principal de la presidenta.

Ara Samsung s’enfronta al dilema d’un possible buit de poder. Alguns analistes apunten que Jay Lee segurament seguirà tenint pes en les decisions de l’empresa, fins i tot si acaba a la garjola, però n’hi ha d’altres que creuen que podria ser substituït temporalment per alguna de les seves germanes. La gran, Lee Boo-jin, dirigeix la cadena d’hotels de luxe Hotel Shilla. La petita és alta executiva de Samsung. Altres analistes creuen que per primera vegada l’hereu d’un chaebol coreà podria no tenir la mateixa sang que el predecessor. En aquest sentit, assenyalen Kwon Oh-hyun, que dirigeix les divisions de semiconductors i monitors per a ordinador. Un altre candidat seria Yoon Boo-Keun, director de la divisió de televisors. Entre Ricard III i Pasión de gavilanes, potser Samsung serà el primer chaebol que entra al segle XXI.