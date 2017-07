Només als EUA pots mirar ‘Joc de trons’ a la platja sense gastar dades

L’auge de les plataformes per veure sèries i pel·lícules a internet ha trobat el seu millor aliat en la millora de l’amplada de banda mòbil, especialment als EUA. Si fa poc més de cinc anys el país estava endarrerit en aquest camp respecte a Europa, la velocitat a la qual les companyies nord-americanes s’han posat al dia és una mostra més del seu dinamisme davant la parsimònia europea.

Es pot dir que els Estats Units van entrar finalment a l’ era mòbil a partir del 2011. Abans, l’ús d’aquest aparell estava restringit a determinades professions i sobretot a l’àmbit urbà, i les grans extensions rurals eren un erm electromagnètic. Però aquell any les principals companyies, després d’una sèrie de fusions, van prémer l’accelerador i no només van donar cobertura a tot el territori, sinó que ho van fer en el protocol 4G.

Mentre a Europa se seguia discutint si convenia eliminar el roaming o no -ja portaven cinc anys amb el debat-, si seria bo un augment de la concentració de companyies de telecomunicacions i si el 4G seria o no rendible en determinades regions, els EUA van donar servei a tot el país i van permetre així que la revolució de l’economia digital es consolidés definitivament al territori.

Una mostra d’això ha sigut el boom de les plataformes de sèries i pel·lícules accessibles des d’internet, que molts nord-americans veuen indiferentment tant a la televisió com a l’ordinador o el mòbil, una cosa impensable fa uns anys. Una altra és l’auge dels youtubers, que demostra que la comunicació a internet s’està passant al vídeo. En conseqüència, els usuaris demanen més ample de banda per veure les seves sèries i els seus comunicadors favorits còmodament al seu telèfon i a un preu raonable.

Fruit d’aquesta demanda, fa uns anys les principals operadores nord-americanes van llançar ofertes de tarifa plana de dades en un intent d’imposar-se a la competència. Tant T-Mobile com AT&T i Verizon van mantenir l’oferta fins que l’increment del consum de banda ampla mòbil va ser tan elevat que van preferir retirar-les. En aquell moment van acusar Netflix i YouTube de ser uns autèntics devoradors de banda ampla i van emprendre una guerra perquè les autoritats limitessin la seva activitat.

No obstant, l’èxit d’aquestes i altres plataformes de vídeo va demostrar que no es poden posar portes al camp i va forçar les operadores a arribar a pactes amb elles per oferir-les en exclusiva als seus clients. Així, les plataformes de vídeo van passar de ser rivals a convertir-se en un actiu en la lluita no només per retenir els abonats, sinó també per aconseguir els del veí.

Com a conseqüència, Verizon va ressuscitar el febrer d’aquest any les tarifes planes de dades mòbils per 80 dòlars al mes, una jugada que va ser seguida pels altres operadors, que immediatament van rellançar els seus plans il·limitats a preus similars, o fins i tot bastant més barats, com és el cas de Sprint, que el va oferir a 50 dòlars.

Però aquest rescat dels plans sense límits té truc. Les telefòniques nord-americanes els ofereixen només a determinats clients que ja tenen contractats altres serveis i únicament per al seu ús en plataformes de vídeo a la carta amb les quals tenen acords. Ara bé, la tendència és que s’incloguin cada vegada més serveis i a un preu més baix.

I, mentrestant, a la UE, què passa? Hi ha ofertes similars però només en els països nòrdics, que són més semblants als EUA en perfil demogràfic: països plans i amb una baixa densitat d’habitants, cosa que permet que amb poques antenes es cobreixi la demanda, per alta que sigui. Així, a Finlàndia hi ha iniciatives similars, igual que a Dinamarca i Suècia. Però com més al sud es viatja, més restrictives són les condicions d’ús de les tarifes de dades per als clients.

Precisament l’existència d’aquests plans va ser una de les principals reticències dels operadors dels països mediterranis -receptors de turisme massiu- respecte a la fi del roaming. ¿Com permetre que un finlandès, un danès o un suec facin servir les seves tarifes planes en entorns tan col·lapsats com la costa espanyola, la grega i la croata, on es concentren milions de persones?

No obstant, almenys a Espanya, Vodafone ha decidit aquesta setmana imitar Verizon i llançar una espècie de paquets d’ús il·limitat de dades per a xarxes socials i música. Els bons es diuen Social Pass i Music Pass. Per tres euros al mes, els subscriptors de Social Pass poden usar Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Tinder, Flickr i Tumblr sense preocupar-se de les dades. Amb Music Pass, per cinc euros al mes es pot escoltar tota la música que es vulgui a Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Music i Napster.

A més, Vodafone assegura que es tracta d’un primer pas i que no descarta a la tornada de l’estiu llançar ofertes de tarifa plana de dades al mòbil. Per ara, tant Movistar com Orange i Yoigo guarden silenci i no han anunciat cap oferta com aquesta. Així que, de moment, molt pocs usuaris podran veure, per exemple, Joc de trons aquest estiu a la platja sense preocupar-se per la factura.