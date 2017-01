Movistar, t’odio

Molts de vosaltres potser pensareu que aquesta columna serveix perquè l’Executiva Agressiva hi aboqui les seves frustracions. I en part és així. Aquesta setmana m’ho permetré, perquè he patit molt. Dilluns passat, ja passades les festes, tota l’oficina treballava al cent per cent. De sobte, a mig matí, bum! “Ha caigut internet?”, “Això no va”, “A tothom li passa?” Els comentaris es repetien i les expressions malcarades es contagiaven entre l’equip.

La persona que en sap més de tot això va pujar a una cadira (perdó, a una escala, que si no els de riscos laborals…) i va fer un reset al router : “Tranquils, això s’arregla amb la vella fórmula de l’informàtic”. Però, no, no va funcionar.

Fa dos mesos vam canviar tota la xarxa a Movistar, perquè Vodafone no va passar mai per l’oficina per respondre a la petició de cinc línies més de telèfon i dues d’internet. Vam trucar a Movistar i oh, sorpresa: com que la línia havia caigut, no podíem trucar-los! Mòbil personal en mà (de Vodafone, aquest sí) vam trucar a Movistar. “ Incidencia en la línea, reinicie usted el router, apáguelo todo y vuelva a encender… ”. Internet seguia sense funcionar. “ Le enviamos a un técnico ”, conclusió.

Després d’un dia sense internet i sense telèfon va arribar el tècnic. El router estava trencat i, oh, una altra sorpresa, Movistar no el tenia en estoc per canviar-lo a l’instant. Tornem a trucar a Movistar i resulta que, per a ells, la incidència ja està tancada: han venut la reparació a un servei tècnic i ells es donen per satisfets. El servei tècnic ens va tractar molt bé, però dijous al matí seguíem sense xarxa. El router havia d’arribar en un camió que, dijous a la tarda, va arribar buit.

Escric això quan fa quatre dies que 15 persones estem en una sala de reunions robant un wifi pròxim per seguir treballant amb els nostres portàtils personals. També ens hem plantejat envair un Starbucks.

Movistar m’està fent perdre molt de temps i, sobretot, diners. ¿Movistar em compensarà per totes les trucades que no he rebut aquesta setmana per culpa seva? Ara mateix vull trencar coses.