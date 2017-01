L’autèntic èxit de Marissa Mayer a Yahoo

A primer cop d’ull, la dimissió de Marissa Mayer com a consellera delegada de l’empresa que fins ara hem conegut com Yahoo! (amb signe d’admiració) pot semblar la fugida del capità d’un vaixell que s’enfonsa. Segur que molts de vostès encara tenen una bústia de correu al servei, però ja fa molt que ningú els escriu allà. Però Yahoo encara és un gegant als EUA, i la gestió de Mayer en els quatre anys i mig que han passat des que va assumir la direcció no ha estat precisament un fracàs. No per a ella, que s’ha embutxacat un total de 162 milions de dòlars i marxa amb una indemnització de 55 milions més. I tampoc per als accionistes, que han gaudit d’un increment d’un 151% en la cotització, més del doble que l’índex S&P en el mateix període.

És veritat que la majoria de les iniciatives impulsades per Mayer per redreçar la trajectòria descendent de Yahoo no han funcionat: la compra de Tumblr, el fitxatge de Katie Couric i David Pogue per muntar canals informatius temàtics, i molts altres que només han estat possibles perquè es finançaven amb els ingressos de les participacions accionarials de Yahoo a Alibaba, el monstre xinès del comerç electrònic, i a la filial japonesa de la mateixa Yahoo. Aquestes dues joies de la corona aporten la majoria dels beneficis i són el patrimoni que l’empresa -ara reduïda a hòlding financer amb el nom d’Altaba (sense signe d’admiració)- conservarà per gestionar-lo.

Però mentre gaudeix dels 430 milions de dòlars de patrimoni que Forbes li atribueix -bona part en accions de Google, on treballava abans-, Mayer podrà presumir de ser qui va encolomar a Verizon tots els negocis d’internet de Yahoo per 4.800 milions. Sempre, esclar, que la teleco no s’acabi desdient de la compra quan s’adoni del que s’ha quedat. De moment, es veu que, quan s’ha fet públic el saqueig de 1.000 milions de comptes d’usuari, Verizon ja ha reclamat una rebaixeta, també de 1.000 milions, però de dòlars.