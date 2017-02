“Les empreses ja s’han cansat de les dades; ara busquen informació útil”

Per trobar les arrels de la seva empresa, cal viatjar a Àustria.

Exacte. Em vaig doctorar en química i vaig aventurar-me a fer estades de recerca en diverses ciutats europees, com Copenhaguen o Estocolm. De seguida vaig enfocar-me al món de l’aigua i, després de treballar durant anys al centre tecnològic d’aigües del Grup Agbar, vaig conèixer el president de S::can, una pime austríaca del sector coneguda perquè aposta fort en innovació. Em va fitxar i, a mitjans del 2015, vam decidir obrir una filial a Espanya, amb mi al capdavant. Durant aquest temps hem desenvolupat un sistema pioner al món adreçat a empreses que gestionen aigua potable: a partir de diversos sensors som capaços d’analitzar-la i d’obtenir fins a 15 paràmetres, gairebé en temps real, que permeten determinar-ne la qualitat i la idoneïtat per al consum. Les dades s’envien directament al centre de control o bé es poden consultar a través d’una apli.

Un projecte que s’emmarca, per tant, dins el concepte de smart city.

Completament. Amb el nostre sistema, les empreses subministradores d’aigua potable poden passar de fer una gestió correctiva a realitzar-ne una de preventiva: l’aigua és analitzada en tot moment i, per tant, se’n pot optimitzar la gestió i aturar-ne el flux si s’hi detecten anomalies. Treballem amb empreses d’arreu del món: des d’una gestora madrilenya fins una de les empreses que extreu aigua del riu Ganges, a l’Índia. Hem crescut molt i de manera ràpida: fa dos anys vam començar fent una prova pilot del sistema a Tarragona i ara ja hem rebut l’interès fins i tot de l’empresa que gestiona l’aigua a Singapur.

Com vostès, cada vegada més empreses ideen solucions smart per a grans ciutats. Parlarem aviat de saturació del mercat?

Certament, el món de la smart city ha vist néixer centenars de companyies en molt poc temps que s’han topat amb un mercat que encara no està preparat per assumir les seves innovacions: les empreses tecnològiques i les administracions públiques avancen a ritmes diferents. Els ajuntaments han d’entendre que, si inverteixen en solucions més intel·ligents, a la llarga s’estalviaran costos que tenen avui dia. A més, els espanta molt la gran quantitat de dades que generen aquests sistemes: desconeixen com tractar-les de forma segura.

Doncs el seu sistema pot analitzar 15 paràmetres, i això són moltes dades.

Sí. De fet, algunes empreses són reticents a sistemes com el nostre per la gran quantitat d’arxius de dades que es creen. Les empreses ja se n’han cansat: ara volen dades tractades i convertides en informació útil. Nosaltres ho fem, de la mateixa manera que creiem que el concepte de smart city no s’ha de centrar únicament en grans ciutats. Hem dissenyat versions més econòmiques del nostre sistema pensades per a petits pobles rurals.

A la filial espanyola hi treballen tres persones. Quant facturen?

Preferim no revelar-ho. Ara bé, l’any 2016 es va disparar un 100% i, des de la creació de l’empresa el 2015, ja hem instal·lat més de 150 equips de sensors arreu del territori. De fet, en tan sols un any hem igualat les xifres de la filial francesa del grup, que va obrir fa vuit anys. Ara s’incorporaran dues persones més a l’equip. En total, al grup som una seixantena de treballadors.