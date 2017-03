Jacint López Valero:“Tothom es queixa del preu de la llum però ningú sap del cert quant gasta”

Van néixer just després de la mort de Franco. Sí, de fet les escriptures de l’empresa encara llueixen l’escut preconstitucional. El meu pare -que era enginyer industrial- va trobar una bona oportunitat de negoci: es tractava de la venda de bateries de condensadors. Són uns aparells que permeten estalviar en la factura de la llum. Avui en dia totes les empreses que treballen amb energia reactiva (és a dir, que tenen contractats més de 15 kW de potència), es veuen obligades a pagar un recàrrec que pot arribar a apujar-los la factura fins a un 30%. Amb els nostres equips es poden estalviar la despesa. Amb aquest producte sota el braç, el pare i la mare van decidir fer el pas i el 1976 van crear Cydesa. Ho van fer en un petit local situat a Esplugues de Llobregat; ara mateix som en una nau industrial a Sant Vicenç dels Horts, tenim 25 treballadors i venem a set països.

Ben bé, quines empreses poden utilitzar els seus productes? Els equips poden col·locar-se en totes aquelles instal·lacions industrials que tinguin motors elèctrics de baixa, mitjana o alta tensió amb més de 15 kW contractats: des de restaurants i gimnasos fins a grans refineries de petroli. De fet, treballem amb les empreses més importants del sector elèctric, petroquímic i automobilístic de l’Estat.

Van fer-se forts amb les bateries de condensadors però, de mica en mica, es van anar diversificant. Exacte. Fa un any vam començar a obrir una segona unitat de negoci: la de venda d’aparells capaços de monitoritzar la xarxa elèctrica. L’eficiència energètica és en boca de tothom, però a Espanya encara no hi ha el costum d’implantar analitzadors de xarxa intel·ligents per conèixer amb precisió el consum. Tothom es queixa del preu de la llum, però ningú sap del cert quant gasta. Només tenen una factura críptica de les companyies elèctriques que, a més a més, mostra dades massa generals. A Alemanya al·lucinen amb nosaltres: allà aquests sistemes estan plenament estesos i els permeten controlar des d’un dispositiu mòbil fins a la gestió energètica, la qualitat del subministrament i, fins i tot, el bon funcionament dels diferencials.

Per què creu que aquí no han arrelat aquests sistemes? A casa nostra les indústries encara no han incorporat la cultura de les dades. L’energia és la gran desconeguda i tothom té por de l’electricitat. A més a més, el fet que les companyies elèctriques hagin tingut -fins no fa gaire- pràcticament un monopoli no hi ha ajudat gaire. Si quan anem al metge, abans de donar-nos el remei ens fan una analítica, amb l’energia hauria de ser igual: abans de posar un llum led, cal veure si realment és la millor solució.

Quant facturen? Vam tancar el 2016 facturant sis milions d’euros, un 20% més que l’any anterior. Fluctuem molt en funció dels projectes que ens arriben. Un 50% de la facturació ens va arribar de l’exterior. Som presents a través de representants i distribuïdors a set països: principalment al sud d’Europa i al nord d’Àfrica, però també venem el nostre producte a l’Amèrica Llatina. Internacionalitzar-nos va ser clau per sobreviure durant la crisi, quan la facturació se’ns va desplomar un 40%. De fet, el sector del material elèctric encara no s’ha recuperat de la baixada del 70% que va patir, i es manté a nivells de fa vint anys.