“Perdut enmig del Montseny hi tenim un dels clústers carrossers més grans d’Europa”

Darrere les sigles d’Indcar s’hi amaga un nom força arcaic: Industrial Carrocera Arbuciense.

Sí, tenim gairebé 130 anys d’història. El 1888 la meva família va decidir obrir un taller de construcció de diligències a Arbúcies. El negoci va anar passant de pares a fills i, de mica en mica, vam anar creant escola: alguns dels nostres treballadors van decidir al llarg del segle XX obrir la seva pròpia empresa carrossera i, gràcies a això, avui en dia a Arbúcies s’hi concentren quatre de les poques empreses carrosseres que queden a Espanya. A més, al seu voltant s’ha creat un ecosistema de proveïdors que sustenta l’economia del municipi. Perdut enmig del Montseny s’hi amaga un dels clústers del sector més importants a nivell europeu.

¿Sempre s’han dedicat exclusivament a fabricar carrosseries d’autobús?

No. Vam començar a especialitzar-nos-hi el 1978, quan el meu pare va agafar les regnes de l’empresa. Fins aleshores havíem fet carrosseries per a tot tipus de vehicles: des d’ambulàncies fins al xassís d’un dels cotxes més petits del món, el totterreny Cabriolino. Però de seguida va veure clar que, per sobreviure, calia diferenciar-se buscant un nínxol de mercat poc explotat. El 1991 jo i la meva germana vam agafar-li el relleu, i mantenim intactes els seus plans: ens centrem només en la producció de minibusos d’entre 16 i 40 places.

Quant facturen?

L’any 2015 vam facturar 32 milions d’euros, procedents de la venda de 550 carrosseries. El 2016 ens vam situar gairebé als 30 milions d’euros. Durant la crisi vam tenir descensos en la facturació d’un 40%. De fet, el nostre sector s’ha anat empetitint: si fa 20 anys a Espanya hi havien 25 empreses carrosseres, avui ja en queden només dotze. A França i Itàlia, gairebé s’han extingit. En un món en plena transformació, o ets capaç d’innovar i reconvertir-te o, simplement, t’extingeixes.

Fan bandera de la innovació però, en canvi, tenen el centre de producció a la Selva, que és la vint-i-tresena comarca catalana en índex d’innovació comarcal. ¿Això els suposa un problema?

Al contrari. Estar ubicats a Arbúcies ens permet arribar en una hora tant al sud de França com al port de Barcelona. Alhora, el fet que hi convisquem fins a quatre empreses del ram fa que els proveïdors s’hagin instal·lat a prop nostre. A més, a la zona s’hi ofereixen cicles formatius de grau mitjà d’indústria carrossera, que ens proporcionen mà d’obra qualificada.

El 2014 van firmar una aliança amb la gallega Castrosúa.

Malauradament, els quatre carrossers arbuciencs no hem sigut mai capaços de fer coses junts per reforçar-nos. Per tant, vam decidir aliar-nos amb una empresa familiar d’Ourense, situada a mil quilòmetres d’aquí. Juntes tenim el catàleg comercial del món de la carrosseria més complet d’Europa. En el món empresarial, sempre és millor sumar que competir.

Els últims anys han apostat fort per la internacionalització.

Exacte. Exportem el 75% de la producció -principalment a França, Itàlia i Escandinàvia- i tenim 25 distribuïdors arreu d’Europa. Fa poc hem obert una planta de producció a Romania amb 100 treballadors, un terç de la nostra plantilla. Ens permet millorar la competitivitat.